„Ez az album nagyon fontos volt számunkra 1990-ben, és ma is az” – mondta Danny Wood, a New Kids on the Block tagja a PEOPLE-nak.

A zenekar a killencvenes évek egyik legsikeresebb fiúbandája volt, tagjai Jonathan Knight, Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg és Danny Wood voltak. A megalakuláskor még Mark Wahlberg is tagja volt az együttesnek, de ő 1985-ben kilépett, és színészi karrierjére koncentrált.

Első lemezük 1986-ban jelent meg New Kids on the Block címmel, nem túl nagy port verve. A második, a 1988-as Hangin’ Tough már nagyobb siker lett. Ezt követte 1990-ben, épp 35 éve a Step by Step.

1994-ben még megjelent a Face the Music, majd feloszlottak.

2008-ban újból összeálltak, azóta két önálló és egy, a Backstreet Boys együttessel közös albumot is kiadtak.

A 35. évforduló alkalmából Las Vegasban koncerteket is adnak, The Right Stuff címmel.