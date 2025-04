Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","shortLead":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","id":"20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc.jpg","index":0,"item":"8583b0dd-7884-42b4-a8c8-99ae5d0c63dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","timestamp":"2025. április. 24. 14:39","title":"Újabb kínai autómárka lép be a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435aa075-d39a-46fa-b495-8c0d84f34b4f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy svájci lap csodálkozott rá a hatalom és a futball sajátos összefonódására Magyarországon.","shortLead":"Egy svájci lap csodálkozott rá a hatalom és a futball sajátos összefonódására Magyarországon.","id":"20250425_Quentin-Maceiras-Felcsut-Orban-oltozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/435aa075-d39a-46fa-b495-8c0d84f34b4f.jpg","index":0,"item":"9e49cf2d-e006-490a-9f95-18f9a3299b94","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Quentin-Maceiras-Felcsut-Orban-oltozo-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 10:49","title":"Felcsúti légiós: Előfordult, hogy Orbán beállított az öltözőbe meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","shortLead":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","id":"20250424_publicus-arresstop-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"cf6084e6-03c1-4aa2-a2eb-1068439672b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_publicus-arresstop-felmeres","timestamp":"2025. április. 24. 10:24","title":"A Fidesz-szavazók jobban érzik az árrésstop hatását, mint az ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban nagy visszhangot kapott Zsiday Viktor véleménye, miszerint a magyar nyugdíjrendszer hosszú távon fenntarthatatlan. Habár a magyar nyugdíjhelyzet a következő évtizedekben jelentősen nehezebbé válik, a teljes összeomlás valószínűleg nem fog bekövetkezni.","shortLead":"Az elmúlt időszakban nagy visszhangot kapott Zsiday Viktor véleménye, miszerint a magyar nyugdíjrendszer hosszú távon...","id":"20250425_Tenyleg-fenntarthatatlan-lenne-a-magyar-nyugdijrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"b41ae295-e236-47a4-b2ef-d298894fea23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Tenyleg-fenntarthatatlan-lenne-a-magyar-nyugdijrendszer","timestamp":"2025. április. 25. 05:26","title":"Tényleg fenntarthatatlan lenne a magyar nyugdíjrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy rövid, szűk réteget érintő tesztidőszakot követően megkezdi a hirdetések széleskörű bevezetését a Meta legújabb, Threads nevű közösségi oldalán is.","shortLead":"Egy rövid, szűk réteget érintő tesztidőszakot követően megkezdi a hirdetések széleskörű bevezetését a Meta legújabb...","id":"20250424_meta-threads-reklamok-megjelenese-adam-mosseri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"90ac3d12-81eb-4048-8df0-f4caf68adbb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_meta-threads-reklamok-megjelenese-adam-mosseri","timestamp":"2025. április. 24. 11:03","title":"Jönnek a reklámok a Threadsre – a Meta állítja, ezzel mindenki csak jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"FC Barcelona-partnerséggel és prémium termékekkel építi globális márkáját a BioTechUSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","shortLead":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","id":"20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117.jpg","index":0,"item":"4adf5f12-ed85-4eb3-a9d9-3aa55c2b7ea0","keywords":null,"link":"/sport/20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:46","title":"Guardiola is szemet vetett Kerkez Milosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]