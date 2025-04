Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","shortLead":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","id":"20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed.jpg","index":0,"item":"25f8af83-234a-4a9f-abdb-eb08a7752fc4","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","timestamp":"2025. április. 24. 21:47","title":"300 év magyar éremtörténetéről nyílt kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","shortLead":"Az Európai Unió már az év elején megtiltotta a számítógépes játékokhoz készült konzolok értékesítését az orosz piacon. ","id":"20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86.jpg","index":0,"item":"9ca234bf-c121-4d21-9e55-00c29c7d6c51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Nagy-Britannia-megtiltotta-a-videojatek-konzolok-oroszorszagi-exportjat-mert-az-oroszok-azokkal-iranyitottak-az-Ukrajna-ellen-bevetett-dronokat","timestamp":"2025. április. 24. 21:10","title":"Nagy-Britannia megtiltotta a videojáték-konzolok oroszországi exportját, mert az oroszok azokkal irányították az Ukrajna ellen bevetett drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed06c-a40e-4eb1-84e9-558844860745","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a vírus “gyakorlatilag már folyamatosan jelen van hazánkban”.","shortLead":"A Nébih szerint a vírus “gyakorlatilag már folyamatosan jelen van hazánkban”.","id":"20250424_40-ezer-pulykat-olnek-le-Szarvason-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8ed06c-a40e-4eb1-84e9-558844860745.jpg","index":0,"item":"c1eea6c1-2178-4bdc-8300-7844c8838357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_40-ezer-pulykat-olnek-le-Szarvason-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 21:22","title":"40 ezer pulykát ölnek le Szarvason a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos: vevőjelölt akad szép számmal. ","shortLead":"Továbbra is benne van a pakliban, hogy a Google-nek meg kell válnia a piacvezető böngészőjétől, de egy dolog biztos...","id":"20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761691b-15e9-45cd-95e2-c2683df84660.jpg","index":0,"item":"78ca8298-d587-488a-aeb4-8c39dca9fe36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-chrome-bongeszo-eladasa-trosztellenes-per-perplexity-yahoo","timestamp":"2025. április. 25. 09:03","title":"Az OpenAI után újabb két cég jelentkezett be, hogy megvenné a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az anyai ágról cseh származású Donald Trump Jr.-nak évekbe tellett megbocsátania apjának, amiért bulvársztorit csinált szülei válásából, később azonban beadta a derekát, és csatlakozott a családi céghez, amelyet ma már öccsével ő vezet. Apjából időközben amerikai elnök lett, amihez a kisebb Don elsősorban a közösségi médiában folytatott szélmalomharccal járult hozzá, de akár kétes hátterű oroszokkal is tárgyalt a politikai haszon reményében. Ma már sokan úgy emlegetik, mint a lehetséges következő elnököt, noha formálisan most sem tagja a kormányzatnak – igaz, néha már egészen úgy viselkedik, mintha az lenne.","shortLead":"Az anyai ágról cseh származású Donald Trump Jr.-nak évekbe tellett megbocsátania apjának, amiért bulvársztorit csinált...","id":"20250425_donald-trump-jr-usa-budapest-jaszai-gellert-szijjarto-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"1ecc0723-d866-4362-9ef3-d430082d3a5f","keywords":null,"link":"/360/20250425_donald-trump-jr-usa-budapest-jaszai-gellert-szijjarto-peter-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 06:45","title":"Lázadó celebgyerekből szélsőjobbos mémtábornok lett a Budapestre látogató Donald Trump Jr., akit egyesek már a következő amerikai elnökként emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva tagjaként járta a világot, és áttért az iszlámra is.","shortLead":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva...","id":"20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849.jpg","index":0,"item":"6c10da9d-4fb8-4833-8924-4f57d27723b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","timestamp":"2025. április. 25. 15:32","title":"A CIA igazgatóhelyettesének a fia a hírek szerint orosz katonának állt és elesett Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisról május közepére tolhatta el a Galaxy S25 Edge mobilja bemutatóját, és úgy hírlik, először tényleg csak a távol-keleti piacon lehet majd megvenni.","shortLead":"A Samsung áprilisról május közepére tolhatta el a Galaxy S25 Edge mobilja bemutatóját, és úgy hírlik, először tényleg...","id":"20250425_samsung-galaxy-s25-edge-okostelefon-bemutato-datum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"a39aac2d-2060-4a3c-adfc-5cec1a824405","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_samsung-galaxy-s25-edge-okostelefon-bemutato-datum","timestamp":"2025. április. 25. 10:02","title":"Késik a Samsung legvékonyabb mobilja: ezt lehet most tudni a Galaxy S25 Edge-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –, amelyek emberkereskedelemben, emberrablásban és zsarolásban utaznak.","shortLead":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –...","id":"20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574.jpg","index":0,"item":"82ab930d-140f-404d-b4ab-21587f5e04b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","timestamp":"2025. április. 24. 21:07","title":"Az ágy alá bújva nézte végig egy ecuadori focista, ahogy elrabolják a feleségét az ötéves gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]