Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal a vonat érkezése előtt tudták kimenteni a fejre állt gépjárműből. A vizsgálat során kiderült, hogy nem csak az eltulajdonított autó miatt volt oka menekülni. Halálos iramban – Kőbánya-kiadás.","shortLead":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal...","id":"20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c.jpg","index":0,"item":"fabb973b-45e3-449b-acf8-0b2b056c6ef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 11:56","title":"Megszületett az ítélet az életveszélyes autós üldözésbe keveredő férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán törvények és az ország alkotmánya sem teszi lehetővé, hogy Zelenszkij Oroszország részeként ismerje el a Krím félszigetet. Nem véletlen, hogy a veszteséget nem hajlandók véglegesnek elfogadni.","shortLead":"Az ukrán törvények és az ország alkotmánya sem teszi lehetővé, hogy Zelenszkij Oroszország részeként ismerje el a Krím...","id":"20250427_ukranok-beke-krim-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"aec872ce-5a3f-4c67-bd5e-2e2052076c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukranok-beke-krim-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. április. 27. 19:36","title":"Az ukránok értik, hogy területekbe kerül a béke, de nem adhatják csak úgy oda a Krímet Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium. Amennyiben az Európai Bizottság helyt ad a panaszuknak, a tiltott állami támogatást kapó cégeknek vissza kell fizetniük legalább 1,1 milliárd eurónyi forintot a magyar költségvetésbe. ","shortLead":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium...","id":"20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10.jpg","index":0,"item":"ccaae6a9-c4cb-4eb5-8a1c-4ff28907c197","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 09:20","title":"Több magyar szerkesztőség is bepanaszolta a magyar államot az Európai Bizottságnál a hatalomhoz közeli médiára költött pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","shortLead":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","id":"20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751.jpg","index":0,"item":"fcf49c82-d9b6-48d7-a96e-861a119aa7a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","timestamp":"2025. április. 28. 07:41","title":"Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopot csak 17-én vezették be, így az alig befolyásolta az inflációs adatot – a kiskereskedelmi forgalom volumenének változását pedig a KSH az inflációt figyelembe véve számítja. Emellett 2024-gyel ellentétben idén húsvét sem volt márciusban.","shortLead":"Az árrésstopot csak 17-én vezették be, így az alig befolyásolta az inflációs adatot – a kiskereskedelmi forgalom...","id":"20250429_Az-allamtitkar-elore-magyarazkodik-miert-lesz-pocsek-a-marciusi-kiskereskedelmi-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"039fecce-3dda-425d-845a-092f4c5d00d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Az-allamtitkar-elore-magyarazkodik-miert-lesz-pocsek-a-marciusi-kiskereskedelmi-statisztika","timestamp":"2025. április. 29. 13:19","title":"Az államtitkár előre magyarázkodik, miért lesz pocsék a márciusi kiskereskedelmi statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk pár furcsa szokással. Például, hogy bezárják a bíborosokat – csaknem 800 évet kell visszamenni történelemben, hogy megértsük, miért van erre szükség. Vannak olyan szokások is, amelyek eltűntek. Az egyik ilyet possesso néven emlegették, és volt olyan pápa, aki belehalt.","shortLead":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk...","id":"20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2.jpg","index":0,"item":"60eb3cb1-dd44-4eab-8d92-f00017efe748","keywords":null,"link":"/360/20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","timestamp":"2025. április. 27. 14:30","title":"Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy dobása, a feltekerhető kijelzős telefon.","shortLead":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy...","id":"20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f.jpg","index":0,"item":"21e6168c-e41d-441c-b886-347598b85f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","timestamp":"2025. április. 27. 16:03","title":"Ilyen lehet a Samsung tekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]