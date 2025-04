Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Ferenc, Huxit, váltógazdaság, mémtábornok, zsírmáj. ","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263379f3-7c89-4ef5-9300-18a50af2e604.jpg","index":0,"item":"5e8581cd-298e-4569-8b07-c815d0c79d79","keywords":null,"link":"/360/20250427_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely-papa-husvet-zsirmaj","timestamp":"2025. április. 27. 17:30","title":"Péterfy Gergely: A húsvéti locsolkodás körülbelül annyira szexi, mint a zsírmáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","shortLead":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","id":"20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df.jpg","index":0,"item":"82b1742e-cae5-47fc-ac71-6dc292d2e304","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. április. 29. 11:19","title":"Így lesznek nyitva a boltok és gyógyszertárak a május 1-jei hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","shortLead":"Az elkövető személye nem volt ismeretlen sem a rendőrök, sem a mentális betegségekkel foglalkozó szakemberek előtt.","id":"20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"8e0caec3-5b8b-4812-a03f-811722ea7d06","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_vancouver-gazolas-elkoveto-aldozatok","timestamp":"2025. április. 27. 21:38","title":"11-re nőtt a vancouveri gázolás halottainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez a Hold és a Mars meghódításáért. Még kérdés, marad-e az elmúlt évtizedekben megszokott, békés űrkutatás, vagy gyarmatosítás, kalózkodás lesz belőle.","shortLead":"Európának talán érdemes leválnia az amerikai űrprogramokról. Az oroszok lemaradtak, most az USA és Kína versenyez...","id":"20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bc8cf0-ddd1-48d0-9f53-b25221de5ee3.jpg","index":0,"item":"82770a95-22a6-451b-9df1-219cdfa1425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_urkutatas-urverseny-urhaboru-usa-kina-europa-hold-mars-nyersanyag-banyaszat","timestamp":"2025. április. 28. 10:03","title":"Űrverseny vagy űrháború indul most? Szemünk előtt áll fel az új világegyetemrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok által elkövetett erőszakos bűncselekmény a Covid óta? Molnár István Jenő bűnmegelőzési szakértő szerint a statisztikák csak elsőre tűnnek egyértelműnek és objektívnek, a stigmatizáló jelzőkkel pedig óvatosan bánna, hiszen a Z generáció különösen sok címkét kap. Szerinte nemcsak a szülők edukációja fontos, hanem hogy az iskolában nagyobb figyelmet fordítsanak a mentális egészség megőrzésére. ","shortLead":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok...","id":"20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9.jpg","index":0,"item":"b0c472fd-c27e-4bad-a1a5-7e22671c69de","keywords":null,"link":"/360/20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","timestamp":"2025. április. 28. 06:30","title":"„2018 volt a fordulópont” – kilőtt a fiatalkorú elkövetők száma Magyarországon, brutálisabbak lettek a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végén várható döntés az ügyben.","shortLead":"Május végén várható döntés az ügyben.","id":"20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"ec981736-d629-4f63-a9ef-8f16db8e32f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","timestamp":"2025. április. 28. 12:07","title":"Nagy Márton szerint nagy az esély arra, hogy a kormány meghosszabbítja az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül ki róluk?” – tette fel a költői kérdést a humorista.","shortLead":"„Vagy már csak az a kérdés, börtönbe dugják-e a politikai ellenfeleiket olyan bűnökért, amikből hetente egy tucat derül...","id":"20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f88128-5b8d-442c-afed-01862a769c11.jpg","index":0,"item":"4d9f0794-528c-4cc3-a033-48d4856674fa","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Pottyondy-Edina-Van-meg-barmi-tetje-mi-derul-ki-Magyar-Peterrol-a-Matolcsykrol-a-Tiborczokrol-vagy-a-Lazarokrol","timestamp":"2025. április. 29. 11:45","title":"Pottyondy Edina: Van még bármi tétje, mi derül ki Magyar Péterről, a Matolcsykról, a Tiborczokról vagy a Lázárokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]