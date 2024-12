Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le a repülőgépet.","shortLead":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le...","id":"20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"256edf0d-cb94-4f47-aeba-d3369c638bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","timestamp":"2024. december. 28. 14:53","title":"Putyin bocsánatot kért a lezuhant azeri utasszállító \"tragikus balesete\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz a tüdejében, ami veszélyes.","shortLead":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz...","id":"20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"f222aeab-65cf-4b24-b6fc-21e9c6684ec7","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","timestamp":"2024. december. 29. 13:03","title":"„Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” - antibiotikummal kezelik Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","shortLead":"Egy másik turista megsérült a cápatámadásban.","id":"20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f255a4-22bd-423e-ae02-f5a14d308a13.jpg","index":0,"item":"a1e3b212-7715-41c0-9bda-71a17505b883","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_capatamadas-egyiptom-marsza-alam","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"Cápa végzett egy turistával Marsza Alamnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","shortLead":"Két, több, mint ötvenéves tartályhajó süllyedt el a Kercsi-szorosban. Folyamatosan szivárog belőlük az olaj.","id":"20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4b33141-8e7c-44d3-ae2e-efd44bd8d4b3.jpg","index":0,"item":"08687fbd-0f3d-43d0-8040-3796a9baae3a","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Moszkva-beismerte-okologiai-katasztrofat-okoz-a-ket-elsullyedt-tankermatuzsalem","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Moszkva beismerte: ökológiai katasztrófát okoz a két elsüllyedt tankermatuzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","shortLead":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","id":"20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9.jpg","index":0,"item":"873b5932-bcfd-4030-909e-d93bf732ba62","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","timestamp":"2024. december. 29. 09:00","title":"Orosz külügyminiszter: Oroszország elveti a rövid és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére javasolt türelmi időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]