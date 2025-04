Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","shortLead":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","id":"20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e.jpg","index":0,"item":"b47d68ac-f8e1-47d4-a160-e2a62e6dbb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","timestamp":"2025. április. 28. 13:28","title":"Elpusztult a hazai méhállomány fele a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","shortLead":"Korántsem a főváros a legveszélyesebb ilyen szempontból.","id":"20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da87092-10bc-425d-ac8e-2ed9b5eb46ba.jpg","index":0,"item":"dee99df8-6714-4a62-86c3-f9aa490cc36d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Lakossagaranyosan-messze-nem-Budapesten-lopjak-el-a-legtobb-autot","timestamp":"2025. április. 29. 08:36","title":"Nem a nagyvárosok már a kedvenc terepei az autótolvajoknak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda kellene figyelniük. A probléma azonban nem a fülükkel van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda...","id":"20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114.jpg","index":0,"item":"aad1a49a-7cd0-4284-8190-9bbb48e9f125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","timestamp":"2025. április. 29. 05:00","title":"Okozhat-e hallászavart a zajszűrős fülhallgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem más, eddig példátlan szankcióval is sújtotta Kövér László. Ez a demokráciadeficit újabb szintje: a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy képviselőket tiltsanak ki a törvényhozásból, ahová a választók küldték őket. Megtudtuk: a döntés miatt az ellenzékiek a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordulnak.","shortLead":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem...","id":"20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"8093f4a2-57ac-4776-87c5-0122ebba48b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","timestamp":"2025. április. 28. 15:00","title":"Szintet lépett a Kövér-féle házmestertempó: a rendszerváltás óta először tiltanak ki képviselőket, felülírva a választói akaratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben egy olcsó és egyszerű vizsgálati módszerrel is fel lehetne deríteni a betegséget.","shortLead":"Svájci kutatók szerint a retina elvékonyodása összefüggésben állhat a skizofrénia kialakulásával, így a jövőben...","id":"20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ebee897-9246-4a0a-9fb7-58d9275fbf01.jpg","index":0,"item":"fec565fc-e7f3-4096-8d8c-19efd7e6f9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_szemvizsgalat-retina-skizofrenia-mentalis-betegseg-kialakulasa","timestamp":"2025. április. 29. 11:03","title":"Egyszerű szemvizsgálat mondhatja meg, skizofréniában szenved-e valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","shortLead":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","id":"20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e.jpg","index":0,"item":"0fc95e10-d973-4672-b57d-d9e278b952fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","timestamp":"2025. április. 29. 21:50","title":"Újabb három évre megválasztották Manfred Webert az Európai Néppárt élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921f5d5a-e42b-401a-b080-96494e9e53ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzék ellen indított petícióra erősítene rá a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.","shortLead":"Az ellenzék ellen indított petícióra erősítene rá a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.","id":"20250428_mem-plakatkampany-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/921f5d5a-e42b-401a-b080-96494e9e53ba.jpg","index":0,"item":"4c7b22d4-c9ec-4bbb-a2c8-e69765795347","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_mem-plakatkampany-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. április. 28. 17:59","title":"Mém- és plakátkampányt indítanak Magyar Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]