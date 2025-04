Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy a kibertámadás kezelése és ez súlyos pénzügyi problémákat okoz a láncnak. Pedig itt grillszezon és a tavaszi ruhák ideje.","shortLead":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. Nehezen megy...","id":"20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1.jpg","index":0,"item":"1da3ed6e-982b-48ef-a102-fdbba20b6ff9","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Marks-and-Spencer-kibertamadas-online-vasarlas-erintesmentes-fizetes","timestamp":"2025. április. 29. 14:17","title":"Kibertámadás miatt nem lehet vásárolni a Marks and Spencerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda, mint az Egyesült Államok, az hosszú időre felboríthatja a világ erőviszonyait.","shortLead":"Egy friss amerikai jelentés szerint hamarosan eljön a biotechnológia ChatGPT-pillanata, és ha Kína hamarabb ér oda...","id":"20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e1a351-1720-4f5d-9b69-c1b1dfb4880e.jpg","index":0,"item":"0e1fe135-235f-4dba-9cfc-a388e407b786","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_usa-kina-biotechnologia-szuperkatona-genszerkesztes-mesterseges-intelligencia-haditechnika","timestamp":"2025. április. 30. 08:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést Amerika: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7506b6-db39-4954-848d-332bf880937c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhatodik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250430_Gondolkozz-velunk-Teglavar-Szexi-a-matek-16","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c7506b6-db39-4954-848d-332bf880937c.jpg","index":0,"item":"6c9227a8-ca6a-434f-aaa5-f720a1454547","keywords":null,"link":"/elet/20250430_Gondolkozz-velunk-Teglavar-Szexi-a-matek-16","timestamp":"2025. április. 30. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Téglavár – Szexi a matek 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","shortLead":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","id":"20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c.jpg","index":0,"item":"e9cba2bd-25d9-4432-aa71-60ff253f4b08","keywords":null,"link":"/elet/20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","timestamp":"2025. április. 30. 09:01","title":"Orbán Viktor beült Hajas Lászlóhoz egy tavaszi frizurafrissítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia az ingerült amerikai elnököt.","shortLead":"A telefonbeszélgetés után viszont már rendes fickónak nevezte Donald Trump Jeff Bezost, akinek sikerült lenyugtatnia...","id":"20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"6c1e0c79-da66-4f07-b37a-8ffcc38dbc4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_donald-trump-jeff-bezos-amazon-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 30. 18:11","title":"Trump telefonon teremtette le Jeff Bezost, miután azt hallotta, hogy az Amazon fel akarja tüntetni a vámok miatti költségeket az áraknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8ad7f9-9b5b-4929-91af-0039424546c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree nevű cég egy újabb, speciális tervezésű robotkutyát fejlesztett, ami biztonságosabbá teheti a tűzoltási munkálatokat.","shortLead":"A Unitree nevű cég egy újabb, speciális tervezésű robotkutyát fejlesztett, ami biztonságosabbá teheti a tűzoltási...","id":"20250430_unitree-robotkutya-tuzoltas-tuzolto-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8ad7f9-9b5b-4929-91af-0039424546c3.jpg","index":0,"item":"9c595c0c-72ca-4ff3-9aed-ba3513c07eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_unitree-robotkutya-tuzoltas-tuzolto-robot-video","timestamp":"2025. április. 30. 13:03","title":"60 méterre lövi a vizet az új kínai tűzoltó robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor saját hatáskörben, titokban azt enged be az országba, akit csak akar. ","shortLead":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor...","id":"20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc.jpg","index":0,"item":"8e31d22e-a7c6-45e9-9844-e602d486c739","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","timestamp":"2025. április. 30. 06:30","title":"Ha úgy érzi, nemzeti érdek betelepülnie Magyarországra, forduljon Pintér Sándorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]