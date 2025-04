Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","shortLead":"93 milliárd forintot fizetnek a törzsrészvényekre. Gazdasági vezérigazgató-helyettest is cserélt a vállalat.","id":"20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"d41c6040-ae7c-4c0b-87b8-06094a157a24","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Rekordosztalek-kifizeteserol-dontott-a-Richter","timestamp":"2025. április. 30. 09:14","title":"Rekordosztalék kifizetéséről döntött a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai média a Mark Carney vezette Liberális Párt győzelmét jósolja.","shortLead":"A kanadai média a Mark Carney vezette Liberális Párt győzelmét jósolja.","id":"20250429_kanada-valasztasok-liberalis-part-mark-carney-donald-trump-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"a851e3bd-cda3-439f-8b17-b992a770616b","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kanada-valasztasok-liberalis-part-mark-carney-donald-trump-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 05:18","title":"CNN: A Donald Trump vámjai és fenyegetései ellen küzdő Kanadának várhatóan liberális kormánya lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP leköszönő vezérigazgatója a kormány több tervéről is elmondta a véleményét.","shortLead":"Az OTP leköszönő vezérigazgatója a kormány több tervéről is elmondta a véleményét.","id":"20250429_Csanyi-Sandor-OTP-keszpenz-keszpenzhasznalatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"17bff338-5430-4197-8b88-83a405872696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Csanyi-Sandor-OTP-keszpenz-keszpenzhasznalatot","timestamp":"2025. április. 29. 12:26","title":"Csányi Sándor: Nem tiltanám, de nem is ösztönözném a készpénzhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális mégis részt akart venni a pápaválasztáson.","shortLead":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális...","id":"20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e.jpg","index":0,"item":"232cf87a-b61c-433f-9568-3a1d1e8529ff","keywords":null,"link":"/elet/20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Egy bíborosból már biztosan nem lesz pápa, az elítélt olasz kardinális visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","shortLead":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","id":"20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85.jpg","index":0,"item":"1110eb6b-2f9c-4529-ba9e-001cd9545a64","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","timestamp":"2025. április. 29. 10:26","title":"Felpörgeti a BKK a reptéri buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","shortLead":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","id":"20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee.jpg","index":0,"item":"210c938f-9d59-4830-a7f4-b34543c6aa21","keywords":null,"link":"/360/20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","timestamp":"2025. április. 28. 16:00","title":"A Cenzúra Múzeummal más társadalmi rétegekhez is szól a Labrisz Leszbikus Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b18ae9-e669-4f62-8449-20ccd078864c","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lényegesen gördülékenyebbé teszi a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés még akkor is, ha van végrendelet, és nem a hagyatéki eljárás sokszor elhúzódó eredményére kell várnia az örökösöknek. Tekintsük át, hogy mitől lehet jobb a bizalmi vagyonkezelés, mint a másik két megoldás!","shortLead":"Lényegesen gördülékenyebbé teszi a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés még akkor is, ha van...","id":"20250430_bizalmi_vagyonkezeles_OTP_vegrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18b18ae9-e669-4f62-8449-20ccd078864c.jpg","index":0,"item":"9b82c253-4047-446c-96ee-a8d8ef618891","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_bizalmi_vagyonkezeles_OTP_vegrendelet","timestamp":"2025. április. 30. 11:30","title":"Jobb lehet, mint a végrendelet: egyben tartja a tulajdonosi jogokat a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]