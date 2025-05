Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drasztikusan csökkent a hivatalos androidos alkalmazásbolt kínálata, de ezzel valójában mindenki jól járhatott.","shortLead":"Drasztikusan csökkent a hivatalos androidos alkalmazásbolt kínálata, de ezzel valójában mindenki jól járhatott.","id":"20250430_google-play-aruhaz-alkalmazasok-szama-csokkenes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"133200ef-cfd4-4721-9400-1abab9add74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-play-aruhaz-alkalmazasok-szama-csokkenes-android","timestamp":"2025. április. 30. 18:03","title":"Eltűnt az androidos appok 47%-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz lehet bármilyen kormányzati intézkedés. Ha ugyan.","shortLead":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz...","id":"20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"0b777fe5-032c-4ae8-ac3f-22da426cd160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Nagy Márton se elég arra, hogy megállítsa az étolaj árát – ez a HVG áprilisi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem „vendégbefektetéseket” a „vendégbefektetői vízum”? Hogyan lehet egy neofita az ultrakonzervatív amerikai katolikusok „pápája”? Kinek lenne jó, ha Erdő Péter lenne a pápa? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem...","id":"20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9.jpg","index":0,"item":"7bdc8823-5c9f-4642-a34d-02fe6bc37a5f","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 30. 11:50","title":"Kocsis Györgyi: Ön azonos? Az abszurditások korába lép a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel társul, ezért az esetek többségében nem fordulnak orvoshoz. Összeszedtük a lehetséges okokat és a megoldási lehetőségeket.","shortLead":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel...","id":"20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58.jpg","index":0,"item":"a17f4fcf-31b2-4394-98b5-f059dfa5870a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","timestamp":"2025. május. 01. 15:30","title":"Fájdalom együttlét közben: van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","shortLead":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","id":"20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77.jpg","index":0,"item":"46d49976-71e0-46ca-8014-6288d1c7fbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","timestamp":"2025. május. 01. 10:03","title":"Lehet, hogy ebből most újat kell most vennie: megszűnik Európában a Google legnépszerűbb otthoni eszközének támogatása, eltűnik belőle sok funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő azt állítja, hogy a tüntetés folytatása jogszerű lehet, de a rendőrség cáfol.","id":"20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"083fd12d-7623-4038-8abf-9d7a69907a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_hadhazy-akos-rendorseg-tuntetes-folytatasa","timestamp":"2025. április. 30. 11:10","title":"A rendőrség szerint Hadházy Ákos félrevezeti a május elsejei tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek a kvantumszámítógépek. 2021-től már Kvantum Nap (World Quantum Day) is van minden év áprilisában, ünnepelve a természet legkisebb részecskéit tanulmányozó kvantumtudományt. A Google idén ehhez a naphoz kapcsolódóan foglalta össze, miért is lesz jó a hétköznapi embereknek a kvantumszámítástechnika.","shortLead":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek...","id":"20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9.jpg","index":0,"item":"eaa0abe4-2ba4-4a09-b6d1-bfb639ce899f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Új gyógyszerek jönnek, az áram meg nem megy majd el annyiszor – mit hozhat még a kvantumszámítás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]