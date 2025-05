Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","shortLead":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","id":"20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd.jpg","index":0,"item":"b5ca11e2-8af1-4078-b9fb-e59a7557aec2","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","timestamp":"2025. május. 02. 08:30","title":"A Mol állhat egy jól menő kukásautós cég felvásárlásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint az eddig várható volt. De legalább már tudni, hogy pontosan mikor.","shortLead":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint...","id":"20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"a788f7c0-f488-435a-a2ff-97ea7499124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","timestamp":"2025. május. 02. 15:52","title":"Késik a GTA 6, nem is keveset – ekkor érkezik a várva várt játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan tudjuk érett fejjel tisztázni a gyerekként megélt sérelmeinket és megbocsátani a hibáiért? Hol akadhat meg ez a folyamat, és mivel lehet továbblendíteni? Mi a jelentősége a serdülőkornak az anya-gyerek kapcsolatban, és mi múlik az apákon?","shortLead":"Az érett felnőtt működés sajátossága, hogy tudunk haragudni is az édesanyánkra, miközben nagyon szeretjük. Hogyan...","id":"20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5a3529-61a3-458b-a8f1-f11897266418.jpg","index":0,"item":"2025e331-6758-40e3-acbd-a4cb50552666","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250502_Az-anyak-napja-a-megbocsatase-is-lehet","timestamp":"2025. május. 02. 09:28","title":"Az anyák napja a megbocsátásé is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként járulnak hozzá az ilyen fényviszonyok az ébredés kellemesebbé tételéhez.","shortLead":"Miután az ember biológiai órája természetes megvilágítás mellett fejlődött ki, japán kutatók arra voltak kíváncsiak...","id":"20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dab0227b-1024-4f13-a62f-bb0715b34e4c.jpg","index":0,"item":"6f6c9510-99f0-4437-ad5b-e09acbed8f8d","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-ebreszto-fenyviszonyok","timestamp":"2025. május. 03. 08:45","title":"Hogyan segítik vagy rontják a fényviszonyok az ébredést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben kontroll nélküli használatuk komoly kockázatokat is rejt. A Shadow AI – vagyis az informatikai részleg tudta nélkül alkalmazott MI-eszközök – adatbiztonsági és jogi kihívásokat jelenthetnek. Dalos-Kovács Gabriellával, a 4iG Group AI Officer & Strategist munkatársával beszélgettünk.","shortLead":"A mesterséges intelligencia és a nyelvi modellek térhódítása új lehetőségeket nyit meg a vállalatok számára, miközben...","id":"20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a669a04-41d4-4af4-9565-0596dfeeccae.jpg","index":0,"item":"183ef315-e41e-436c-b033-26201073455f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250407_4iG_MI-a-vallalatoknal","timestamp":"2025. május. 02. 11:30","title":"MI a vállalatoknál: láthatatlan segítő vagy biztonsági rés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 02. 15:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d3e10554-386b-410e-9a33-0df74b8e1fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tompos Márton, a Momentum elnöke posztolt arról, hogy több náci szimbólumot is lehetett látni a Mi Hazánk május elsejei rendezvényén.","shortLead":"Tompos Márton, a Momentum elnöke posztolt arról, hogy több náci szimbólumot is lehetett látni a Mi Hazánk május elsejei...","id":"20250502_Karlendites-es-horogkereszt-a-Mi-Hazank-majalisan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3e10554-386b-410e-9a33-0df74b8e1fcd.jpg","index":0,"item":"0e11c590-c850-49c5-b587-a58468b16d77","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Karlendites-es-horogkereszt-a-Mi-Hazank-majalisan","timestamp":"2025. május. 02. 12:49","title":"Karlendítés, hitleres tetoválás és horogkereszt a Mi Hazánk majálisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]