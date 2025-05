Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30758e-ebbc-4bfc-a8ba-ad8c1d258e16","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Grúzia szenvedéstörténete a Németországban élő szerző magyarul megjelent előző könyve, A nyolcadik élet: Brilkának. Most szerelemről, szorongásról és halálos bosszúvágyról egyaránt szóló csecsenföldi sorstragédiával mutatja meg, mit tesz a háború az emberekkel, azokkal is, akik kirobbantják.","shortLead":"Grúzia szenvedéstörténete a Németországban élő szerző magyarul megjelent előző könyve, A nyolcadik élet: Brilkának...","id":"20250502_hvg-nino-haratisvili-gruzia-csecsenfold-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e30758e-ebbc-4bfc-a8ba-ad8c1d258e16.jpg","index":0,"item":"23ae29e5-c644-420e-8a7b-78767e55d219","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-nino-haratisvili-gruzia-csecsenfold-konyv","timestamp":"2025. május. 02. 13:00","title":"Bűnösök és áldozatok szemszögéből is bemutatja a csecsenföldi háború borzalmait Nino Haratisvili új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára reagált, ahol sok szó esett a Tiszáról is.","shortLead":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára...","id":"20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"bcae9dc0-9598-4f8a-9c1d-e111c325197a","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","timestamp":"2025. május. 02. 09:46","title":"Magyar Péter: Orbán elvtárs, önök csak egy piti, korrupt és hazug bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi, hogy a hangokat csak a buborékban álló hallja, míg a körülötte lévőknek nem is kell tudniuk erről.","shortLead":"Ígéretes találmányról számoltak be amerikai kutatók: egy olyan láthatatlan hangbuborékról, amely lehetővé teszi...","id":"20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011.jpg","index":0,"item":"75530c59-fd54-40ad-a719-1309156d0540","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-lathatatlan-fulhallgato-hangbuborek","timestamp":"2025. május. 01. 16:15","title":"Kész a szó szerint láthatatlan fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is az Europion közvélemény-kutatása.","shortLead":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is...","id":"20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"88623057-4111-4277-9e57-a6ae8efc32d9","keywords":null,"link":"/elet/20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","timestamp":"2025. május. 02. 18:29","title":"A magyar háziorvosi rendszer rossz, de az orvosok azért jók – állapította meg egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","shortLead":"A lap szerint a cél olyan hatalom megteremtése, amelyet nem korlátoz a törvényhozás és az igazságszolgáltatás. ","id":"20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"dc8ec1d3-5510-4050-a510-761592c77073","keywords":null,"link":"/360/20250502_New-York-Times-Trump-pont-azt-az-autokraciat-igyekszik-bevezetni-amelyet-elutasitottak-alapito-atyak","timestamp":"2025. május. 02. 09:58","title":"New York Times: Trump pont azt az autokráciát igyekszik bevezetni, amelyet elutasítottak az alapító atyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","shortLead":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","id":"20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d.jpg","index":0,"item":"a4658d66-1d87-4549-b4ee-c74d9ee9cbc1","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","timestamp":"2025. május. 02. 15:42","title":"Orosz Barbara hirtelen távozik a TV2 Mokkából és a csatornától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock- és filmtörténet egyik legizgalmasabb és egyben felejthetetlen alkotása.","shortLead":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock...","id":"20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154.jpg","index":0,"item":"47d9092c-fe7a-4dcc-8ac4-f34c0ba89a7b","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","timestamp":"2025. május. 02. 15:39","title":"Ez volt minden idők egyik legkülönlegesebb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]