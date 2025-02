Királyként hivatkozott magára Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében, amelyben bejelentette, hogy eltörölteti a Manhattan egyes részeire bevezetett dugódíjat.

„A DUGÓDÍJ HALOTT. Manhattan, és New York egésze, mgmentve. ÉLJEN SOKÁ A KIRÁLY!” – írta diadalittasan Trump.

A bejegyzést a Fehér Ház hivatalos X-fiókja is megosztotta a Time magazinét utánzó címlappal, amelyen Trump látható koronával a fején New York jellegzetes épületeivel a háttérben.

“CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

