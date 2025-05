Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat utálják legjobban a magyarok? Szuvidáljunk, vagy kövessük nagyanyáink módszereit? És miért nem szabad soha válaszolni Sárközi Ákos kérdéseire az éttermében? A Michelin-csillagos séf, Szatmári Ferenc gasztroblogger és Horváth Judit gasztroíró, receptfejlesztő volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat...","id":"20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616.jpg","index":0,"item":"d4f19703-0264-438f-84b7-bb9ce191f9b2","keywords":null,"link":"/360/20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Mitől lesz finom a főzelék, milyen vendégektől borul ki Sárközi Ákos, és van-e itthon jó és olcsó alapanyag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt megvétózta.","shortLead":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt...","id":"20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1.jpg","index":0,"item":"2580eeb8-504c-47ae-933a-45a26f0d2827","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","timestamp":"2025. május. 03. 10:47","title":"Mégsem kap vízummentességet Románia az Egyesült Államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","shortLead":"A 2001-es évjáratú Forma-1-es versenyautóval az osztrák nagydíjon diadalmaskodott a skót pilóta.","id":"20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1a90bae-cd4e-4a7b-b2d3-e914081e155e.jpg","index":0,"item":"761c85a0-83a5-41f4-a598-997adfcd81ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250502_most-barki-lecsaphat-coulthard-futamgyoztes-mclaren-f1-autojara","timestamp":"2025. május. 02. 07:21","title":"Most bárki lecsaphat Coulthard futamgyőztes McLaren F1-autójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac21c5-4406-4758-b688-9d48f289a87b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mahler grandiózus második szimfóniáját mutatják be május 8-án a Müpában. ","shortLead":"Mahler grandiózus második szimfóniáját mutatják be május 8-án a Müpában. ","id":"20250502_hvg-mahler-feltamadas-mupa-koncertajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ac21c5-4406-4758-b688-9d48f289a87b.jpg","index":0,"item":"b4924237-2c12-4cac-b39d-c84540bfbc08","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-mahler-feltamadas-mupa-koncertajanlo","timestamp":"2025. május. 02. 15:45","title":"A halál utáni élet és a hiábavaló élet – Mahler a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","shortLead":"Vonat elé lépett egy ember az Újpesti vasúti hídon. Nem élte túl.","id":"20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"f62d1569-13d4-4196-9220-fce3419d3215","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_MAV-menetrend-Obuda-ongyilkossag-menetrend-valtozas-vasuti-baleset","timestamp":"2025. május. 02. 15:26","title":"Gázolás miatt leállt a vasúti forgalom Újpest és Aquincum között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa6e332-a1c3-4299-85cb-b77181ab03da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miért jó most Magyarországon élni, és mik a legfőbb problémák az országban? Elmentünk több párt majálisára, hogy erről kérdezzük a résztvevőket. Az MSZP és több szakszervezet a Városligetben ünnepelt, a Mi Hazánk budán őrizte a magyar hagyományokat, Hadházyék a Kossuth téren tüntettek, a Momentum pedig a Karmelitába próbált feljutni. ","shortLead":"Miért jó most Magyarországon élni, és mik a legfőbb problémák az országban? Elmentünk több párt majálisára, hogy erről...","id":"20250502_Igy-majalisozunk-mi-videoriport-majus-elseje-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa6e332-a1c3-4299-85cb-b77181ab03da.jpg","index":0,"item":"0f040db0-5a68-462d-bc27-4ca9b79060e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Igy-majalisozunk-mi-videoriport-majus-elseje-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:10","title":"Majálisozók arról, hogy miért jó (vagy nem) Magyarországon élni – videóriport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]