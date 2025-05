Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek tartva lehet legyőzni”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek...","id":"20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"df7ad071-d0f4-430e-be4e-b8f6e5afe5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","timestamp":"2025. május. 03. 11:40","title":"Magyar Péter válaszolt Gulyás Gergelynek: Tőlünk sohasem fogtok másokat a személyükben bántó állításokat hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi Mercedes S-osztály, mely bőven több, mint 100 millió forintot kóstál.","shortLead":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi...","id":"20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b.jpg","index":0,"item":"524b432b-0ef1-4fb0-bd94-f7741c17e584","keywords":null,"link":"/cegauto/20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","timestamp":"2025. május. 04. 07:21","title":"7 literes V12 dohog ebben a méregdrága kimaxolt Bálna Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","shortLead":"Vasárnap egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra – legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli országrészben. ","id":"20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f.jpg","index":0,"item":"e05450a4-d16c-4dbe-96da-84ebe3f57962","keywords":null,"link":"/elet/20250503_idojaras-elorejelzes-eso-lehules-meteorologia","timestamp":"2025. május. 03. 17:49","title":"Jön az eső, kezdődik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","shortLead":"A klubnak “új impulzusukra, másfajta szakmai megközelítésre van szüksége.”","id":"20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"d0b954c9-0318-42fa-b342-63839bb82399","keywords":null,"link":"/sport/20250503_Ujpest-vereseg-Gyor-tavozott-a-vezetoedzo-Bartosz-Grzelak","timestamp":"2025. május. 03. 18:06","title":"Távozott az Újpest vezetőedzője, miután a csapat otthon kapott ki a Győrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73","c_author":"Horn Andrea ","category":"tudomany","description":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet egy ütés vagy akár egy tüsszentés is attól függően, hogy milyen állapotban vannak a csontjaink. A jó hír az, hogy nem kell beletörődnünk.","shortLead":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet...","id":"20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73.jpg","index":0,"item":"f727965e-f872-4f3a-a675-716137f772bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","timestamp":"2025. május. 03. 12:00","title":"Az erős csontok titka: így tehetünk a csontritkulás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","shortLead":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","id":"20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e.jpg","index":0,"item":"fb43f4ed-2d93-4600-8307-c8d20c2380f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. május. 05. 07:44","title":"Zelenszkij: Ukrajna hárommillió tüzérségi lövedékre számít a szövetségeseitől 2025 folyamán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]