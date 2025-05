Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult volna.","shortLead":"A helyi hatóságok szerint a támadók egyértelműen kijelentették, hogy akciójuk a brazil LMBTQ-közösség ellen irányult...","id":"20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ba173c8-df1f-4760-962f-d5431615af10.jpg","index":0,"item":"29e60047-cc38-492a-9aa2-5d2374868871","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_lady-gaga-rio-merenylet-lmbtq-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 05. 10:57","title":"Két embert letartóztattak a Lady Gaga riói koncertjén tervezett bombamerénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad az eddigi cégstruktúra.","shortLead":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad...","id":"20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"4a7d83de-5580-4752-a86e-61fdd8de044e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","timestamp":"2025. május. 06. 12:03","title":"Visszavonulót fújt az OpenAI, egyelőre marad nonprofit a ChatGPT fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennyolcadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4075-70ab-4ec8-b2a6-d4abdabfaec5.jpg","index":0,"item":"f8c23a50-5428-49d3-a866-78e523c02500","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Kavicsok-haromszogben-Szexi-a-matek-18","timestamp":"2025. május. 06. 10:02","title":"Gondolkozz velünk: Kavicsok háromszögben – Szexi a matek 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","shortLead":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","id":"20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"05ecc5db-104a-4a81-9bc6-39678d02728e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","timestamp":"2025. május. 06. 14:12","title":"Százmilliárd eurónyi termékre lengetett be vámot az EU Trumpnak, ha nem sikerül megállapodniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki Adam Klein, a New York-i Pace Egyetem kommunikációval és médiával foglalkozó tanára a nonprofit Conversation honlapján, amely tudományos igényű elemzéseket közöl.","shortLead":"Az amerikai elnök a tekintélyuralmi magyar vezető modelljét követi, amikor kiterjeszti befolyását a médiában – fejti ki...","id":"20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"2c006747-81b4-40b0-ab94-f1467b98ce57","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orban-Trump-sajto-Adam-Klein-Conversation","timestamp":"2025. május. 05. 07:10","title":"Amerikai médiaszakértő: Trump Orbán forgatókönyvét vette át a sajtó átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","shortLead":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f.jpg","index":0,"item":"e89d57fb-94c5-490b-93c8-2e88c305ca62","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 09:53","title":"Az utolsó feladat sokaknak jelenthet problémát, értékes pontokat veszíthetnek – így látták a szaktanárok a matekérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","shortLead":"A teljesen új Jeep Compass hivatalos leleplezésére várhatóan néhány héten belül kerül majd sor.","id":"20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d778b0e-20ae-42c9-b07b-973fb18596f1.jpg","index":0,"item":"da6c1af2-53b9-4969-9746-bf9b5a695865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_ido-elott-kiszivargott-fotokon-a-jeep-compass-vadonatuj-villanyauto","timestamp":"2025. május. 05. 07:21","title":"Idő előtt kiszivárgott fotókon a Jeep vadonatúj villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]