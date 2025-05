Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"774c1dc1-86a7-474c-8d5e-a7049b768d52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple már javában teszteli a 2026-os mobiljait, amelyek közül a két csúcsverzió kijelzőjét már csak a szelfikamera törheti meg.","shortLead":"Az Apple már javában teszteli a 2026-os mobiljait, amelyek közül a két csúcsverzió kijelzőjét már csak a szelfikamera...","id":"20250506_apple-iphone-18-pro-iphone-18-pro-max-kijelzo-ala-rejtett-face-id-arcfelismeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774c1dc1-86a7-474c-8d5e-a7049b768d52.jpg","index":0,"item":"980df9c3-f1a3-4ec3-b951-8b8823e56d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_apple-iphone-18-pro-iphone-18-pro-max-kijelzo-ala-rejtett-face-id-arcfelismeres","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Kijelző alá rejtené a Face ID-t az Apple, az iPhone 18 Pro és Pro Max is megkaphatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","shortLead":"Nem tudni, mennyire lesz népszerű az intézkedés, de van, aki már élt a lehetőséggel.","id":"20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f59ae02d-77ad-4337-bcfd-31f2d1682df2.jpg","index":0,"item":"f45a02d8-60c0-4ed8-bbcf-1ba6d1f54e30","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-fizetne-azoknak-a-bevandorloknak-akik-maguktol-hagyjak-el-az-Egyesult-Allamokat","timestamp":"2025. május. 05. 19:32","title":"Donald Trump 1000 dollárt fizetne azoknak a bevándorlóknak, akik hazatoloncolják saját magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","shortLead":"A már beharangozott viszontvámokon felül büntetne az Európai Unió, a csomagot szerdán mutatják be a tagállamoknak.","id":"20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acb5adc-42ae-4f9f-8977-1d1a8a40bf8a.jpg","index":0,"item":"05ecc5db-104a-4a81-9bc6-39678d02728e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_szazmilliard-euro-vam-eu-trump-usa","timestamp":"2025. május. 06. 14:12","title":"Százmilliárd eurónyi termékre lengetett be vámot az EU Trumpnak, ha nem sikerül megállapodniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153f4160-2168-413b-b1dc-96f0abb1efef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bezalel Szmotrics szerint a palesztinok, miután kiköltöztették őket az övezetből el fognak költözni egy harmadik országba.","shortLead":"Bezalel Szmotrics szerint a palesztinok, miután kiköltöztették őket az övezetből el fognak költözni egy harmadik...","id":"20250506_izrael-penzugyminiszter-gazai-ovezet-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153f4160-2168-413b-b1dc-96f0abb1efef.jpg","index":0,"item":"b8bac94c-b6da-4b73-9361-c0828dcf65d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-penzugyminiszter-gazai-ovezet-megszallas","timestamp":"2025. május. 06. 15:15","title":"Izraeli pénzügyminiszter: A Gázai övezet el fog pusztulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is kritizálták.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartják, hogy az egyház vezetői eddig nem foglalkoztak a problémával, Erdő Pétert és Ferenc pápát is...","id":"20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d6300ca-02e2-4d6c-8d2e-97a4fd514538.jpg","index":0,"item":"c5113cca-2ad8-44fa-9c49-197dbd502d01","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_konklave-egyhaz-bantalmazas-szexualis-visszaeles-Roma-Erdo-Peter-biborosok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 14:37","title":"Miközben a bíborosok a konklávéra készülnek, civilek az egyházon belüli szexuális visszaélésekre hívják fel a figyelmet Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és gyakoriságát – állítják geológusok. Az év eleji, különösen sokfelé bekövetkezett vulkáni tevékenységnek azonban még nem ez lehetett az oka.","shortLead":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és...","id":"20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c.jpg","index":0,"item":"0ca07256-1c11-4328-aabc-4ce76a66612f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Elkezdtek beindulni a vulkánok, és sajnos úgy néz ki, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","shortLead":"Magyarországon novemberben lépnek fel, ám az énekesnő, Marie Frediksson halála miatt már nem az eredeti felállásban. ","id":"20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8abc47-b5f5-4d09-8594-4689f23a0a1f.jpg","index":0,"item":"881553df-e2c4-44d0-bfb6-b1117d5968ab","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Roxette-Budapest-koncert-visszateres-turne-Budapest-Arena","timestamp":"2025. május. 06. 11:03","title":"Arénakoncertet ad Budapesten a Roxette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","shortLead":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","id":"20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"b729a039-ceaf-4323-8a4e-94932c52d855","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","timestamp":"2025. május. 07. 10:44","title":"Külföldön fejlesztene infrastruktúrát Mészáros Lőrinc, új céget alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]