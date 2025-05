Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz egy szöveg értelmezése, de nem akar kilépni a Google keresőből, hogy máshol kérjen segítséget? Ezen segít – helyben – az az új funkció, ami már a napokban megérkezik a Google mobilalkalmazásába.","shortLead":"Nehéz egy szöveg értelmezése, de nem akar kilépni a Google keresőből, hogy máshol kérjen segítséget? Ezen segít –...","id":"20250507_google-alkalmazas-bonyolult-szovegek-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5.jpg","index":0,"item":"e4a039b0-2fd0-4f5a-a4db-37ffbe6c86e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-alkalmazas-bonyolult-szovegek-ertelmezese","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Új funkciót kap a Google, ennek örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont már úgy találta az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy a nyugdíjas férfi veszélyezteti a nemzetbiztonságot. ","shortLead":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont...","id":"20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7.jpg","index":0,"item":"b4246407-319a-4385-975b-e0cfddabcf72","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","timestamp":"2025. május. 07. 13:59","title":"Harminc évig itt élt a török férfi, a hatóságok kiutasították, most pert nyert a magyar állam ellen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen.","shortLead":"A képviselő felhívására 17 órától újra a Ferenciek terén tüntetnek a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő...","id":"20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"9fa3cef5-2a4b-4936-9bca-7c5e9a682241","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_hadhazy-akos-gyulekezesi-jog-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. május. 06. 12:00","title":"Hadházy: A rendőrség tudomásul vette a keddi tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön forgatott amerikai filmekre, ezért az ausztrálok, akár a filmekben, egy akciósztárhoz fordultak a helyzet megoldásáért.","shortLead":"Az ausztrál filmipart is tönkreteheti az a százszázalékos büntetővám, amit Donald Trump készül kivetni a külföldön...","id":"20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"e2022d70-c97e-411e-84e1-83d09b92e676","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Mel-Gibson-ausztralia-donald-Trump-filmes-vamok-buntetovam","timestamp":"2025. május. 07. 10:51","title":"Mel Gibsontól várja az ausztrál filmipar, hogy beszéljen Trump fejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd reagálni.","shortLead":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd...","id":"20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"35a33d42-0982-4913-a092-7bc2a60dec71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","timestamp":"2025. május. 06. 19:41","title":"Orbán Viktor új operatív törzs létrehozását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi pedig megosztotta a diákokat","shortLead":"Hiába szereti mindenki a Túró Rudit, az erről szóló feladat nem lett a vizsgázók kedvence, az emelt szintű érettségi...","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b29527d7-0362-4b99-997f-34adfe3c03d6.jpg","index":0,"item":"ab698378-1bb9-42ec-9b19-51d394f0002e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-diakvelemenyek-vizsga-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Korrekt, könnyű, a vártnál egyszerűbb – így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]