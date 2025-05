Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be annak szabályait a gyakorlatban. Mit jelent a felelősség? Mi az, hogy társállat vagy családi kutya? Mi a megfelelő és egészséges táplálás? Mennyi az annyi, ha mozgásról vagy fárasztásról, játékról van szó? Cikkünkben a legfontosabbakat vesszük sorra.","shortLead":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be...","id":"20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45.jpg","index":0,"item":"3a0a2105-15fc-4e57-b29d-5d197433320c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","timestamp":"2025. május. 08. 11:30","title":"Már jobb a helyzet, de még rengeteget kell tanulnunk: így lehetünk felelős állattartók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az uniótól vár nagyobb mozgásteret, azt azonban világossá tette: a törvénybe csak olyan uniós forrást tettek, amelynek beérkezése nem jelent kockázatot.","shortLead":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét...","id":"20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e.jpg","index":0,"item":"0d132579-0b99-42cf-b196-8b41ad14735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:31","title":"„Háborúellenes költségvetést” nyújtott be Nagy Márton az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új tanulmányból. A kutatók 164 ruandai gorilla adatait és viselkedését elemezték.","shortLead":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új...","id":"20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a.jpg","index":0,"item":"71873ca6-9ca4-4359-acd8-15d72100a051","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","timestamp":"2025. május. 06. 16:03","title":"Megfigyelték 164 gorilla viselkedését, az eredmény az emberi viselkedésre is rámutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója, hogy tárgyalásokat folytat az Apple vezetésével arról, hogy Gemini mesterséges intelligencia kerüljön az iPhone-okban.","shortLead":"Egy washingtoni trösztellenes perben, eskü alatt tett vallomásban erősítette meg a Google-birodalom vezérigazgatója...","id":"20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e099f9e-72b9-4f40-9a00-291d1f2b3f86.jpg","index":0,"item":"61403fe6-c6d4-4c1b-af9f-c788aa2abce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_google-apple-megallapodas-gemini-integracio-iphone-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 07. 15:03","title":"Eskü alatt vallották: mesterségesen bebetonozhatják az iPhone-okba a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét immár azok is látják, akik eddig félrenéztek – ezt észlelte is Orbán. Két szuverenista van egy csárdában: bemutatjuk Orbán Viktor román verzióját. Schwab Richárd pedig elmondja, mire jó a napi 16 órás böjt. Ez a Fülszöveg – az e heti HVG-t Jakus Ibolya ajánlja. ","shortLead":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét...","id":"20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a.jpg","index":0,"item":"a7985c4d-0cc4-49e7-9dd0-09766918b67d","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 08. 08:00","title":"Hazavágnák: lejáratás után törvényekkel takarítanák el a Tiszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt: áthelyeznek bele egy gyakran használt funkciót.","shortLead":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt...","id":"20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8.jpg","index":0,"item":"14fa3e1c-c4cf-4806-a589-ebe5a0ef5856","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","timestamp":"2025. május. 06. 17:03","title":"Ne keresse megszokásból: elköltöztet egy fontos funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf","c_author":"Eduline","category":"elet","description":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","shortLead":"Két téma közül lehetett választani: az egyik a bethleni konszolidáció volt, míg a másik a Rákóczi-szabadságharc.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e06f719-9fac-424e-85c3-e4f66b59e5cf.jpg","index":0,"item":"3a72ee81-558c-4712-b1e0-26b6cde65765","keywords":null,"link":"/elet/20250507_tortenelem-erettsegi-hosszu-essze-megoldas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:31","title":"Itt vannak a töriérettségi hosszú esszéinek megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]