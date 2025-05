Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","shortLead":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","id":"20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"6e6e028a-5f0d-4b32-b277-98e6a7f4be6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:28","title":"Templomfelújítás, reptérüzemeltetés – ismét belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","shortLead":"Hatalmasat nőtt Balázs Attila cégének forgalma, és a profitra sem lehet panasz.","id":"20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6a729b90-7974-45a1-9b59-0dcb0929c536","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Bayer-Construct-Balazs-Attila-Zugloi-Varoskozpont-Viastein-EUB-RESZ-Kozep-europai-I-Magantokealap-Tiborcz-Istvan","timestamp":"2025. május. 08. 12:15","title":"A nagy ugrás éve volt a tavalyi a NER egyik kedvenc ingatlanfejlesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","shortLead":"A minden előzmény nélküli Hyundai Elexio egy középkategóriás szabadidő-autó.","id":"20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7877c7d-492b-429d-99bb-0b46c71e8886.jpg","index":0,"item":"d542abd8-e00b-4df0-ba2d-13964ee6a554","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-hyundai-elexio-villanyauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:21","title":"700 kilométeres hatótávú vadonatúj Hyundai villanyautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai–pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön gyártani.","shortLead":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön...","id":"20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"2f73947e-b818-44b3-a50d-74b55482062a","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","timestamp":"2025. május. 09. 05:47","title":"Trump százszázalékos vámmal fenyegette meg a Barbie babák gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","shortLead":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","id":"20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7.jpg","index":0,"item":"ea5a31b5-cba6-4f64-9d2c-dbe6abc95f8c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","timestamp":"2025. május. 08. 12:11","title":"A pápaválasztó füst még összeesküvés-elméletet is eredményezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek formájában kihelyezett összeg ugyanis átlépte a bűvös 90 milliárd forintot, ami óriási volument jelent a piacon.","shortLead":"Az MNB legfrissebb, márciusi adatai alapján a bankok szó szerint öntötték a pénzt az ügyfeleknek, a személyi hitelek...","id":"20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7298bc-9e64-4198-ae40-c2f956accf1c.jpg","index":0,"item":"38d5665e-5049-470b-a723-9b436ba21ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ugy-veszik-fel-a-szemelyi-kolcsont-a-magyarok-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. május. 08. 08:42","title":"Úgy veszik fel a személyi kölcsönt a magyarok, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]