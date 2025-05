Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc98ca00-acb2-4b66-acd0-1be4b1c0c246","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezek egy része már most is működik.","shortLead":"Ezek egy része már most is működik.","id":"20250508_Mol-kutakra-telepit-bankautomatakat-az-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc98ca00-acb2-4b66-acd0-1be4b1c0c246.jpg","index":0,"item":"19e8af75-1214-4c8f-b0ba-835d1282cf3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-kutakra-telepit-bankautomatakat-az-MBH","timestamp":"2025. május. 08. 12:20","title":"55 Mol-kútnál lesz MBH-bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós produkciós részleget indított.","shortLead":"Úgy tűnik, belép a szórakoztatóiparba a Google, legalábbis erre utal, hogy a hírek szerint új film- és televíziós...","id":"20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175e6f71-aa2d-4e1d-8b51-08e6402a0939.jpg","index":0,"item":"2f7bad08-931a-4e30-a19a-765f2461600d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-100-zeros-filmipar-teve-sorozatok-mozi-produkcios-reszleg","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Nyit a Google: belép a tévé- és filmiparba, indul a 100 Zeros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Másfél évvel a boszniai cementgyárvásárlás után ismét határon túli akcióra készül Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Másfél évvel a boszniai cementgyárvásárlás után ismét határon túli akcióra készül Orbán Viktor barátja.","id":"20250508_hvg-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Meszaros-Lorinc-Nemeth-Tamas-Bosznia-Lukavac-Cement","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a.jpg","index":0,"item":"56060b2b-e032-4ee2-8775-d405c1f2aa58","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Meszaros-Lorinc-Nemeth-Tamas-Bosznia-Lukavac-Cement","timestamp":"2025. május. 08. 06:00","title":"Újabb nemzetközi üzletekben utazik Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","shortLead":"Összesen több tízmilliárd forintot csoportosítottak át.","id":"20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"6e6e028a-5f0d-4b32-b277-98e6a7f4be6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_koltsegvetes-modositas-rendelet","timestamp":"2025. május. 09. 08:28","title":"Templomfelújítás, reptérüzemeltetés – ismét belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","shortLead":"Az ellenzék részéről reagált még a Jobbik, megszólalt Fekete-Győr András és Pankotai Lili is.","id":"20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/364ca51a-e39b-47b9-a992-4655f604c540.jpg","index":0,"item":"748c7868-8d9a-4331-afcc-833be634d409","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_ellenzek-gyurcsany-tavozas-reakciok","timestamp":"2025. május. 08. 16:19","title":"A kutyák egy utolsó poénnal, volt pártjai pedig megrendülten búcsúztatták Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]