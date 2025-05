Bűnösnek találták Gérard Depardieu-t az ellene folyó szexuális zaklatási perben – írja a Sky News. Az ítéletet egy párizsi bíróságon mondták ki.

A 76 éves francia színészt azzal vádolták, hogy két nővel szemben követett el szexuális visszaélést. Mindkét eset a Les Volets Verts (Zöld redőnyök) című, 2021-es film forgatása során történt, mindkét áldozata a produkció munkatársa volt. Elmondásuk szerint Depardieu obszcén, vulgáris módon kommunikált velük, fogdosta őket, és megfélemlítve érezték magukat, ezért sokáig nem is mertek beszélni a történtekről.

Depardieu végig tagadta a vádakat, és azt állította: nem is tudta, mi az, hogy szexuális zaklatás. Számos színész, rendező, sőt egy alkalommal még a francia elnök, Emmanuel Macron is kiállt mellette.

2018-ban egy másik, több esetet is magában foglaló 2018-as erőszakügy miatt is vizsgálat indult ellene; az egyik színésznő, Emmanuelle Debever, aki mások mellett szexuális zaklatással vádolta őt, később öngyilkosságot követett el. A korábbi vizsgálat során tucatnyi színésznő számolt be arról, hogy Depardieu különböző forgatásokon, 2004 és 2022 között zaklatta őket.

Márciusban írtuk meg, hogy az ügyészség a mostani perben 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért a színészre.