Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot szűkítő fideszes törvényjavaslat megszavazása ellen tiltakozó momentumos politikusokat.","shortLead":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot...","id":"20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"8a7cd6b1-e431-4332-a658-3a431f39f740","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","timestamp":"2025. március. 21. 11:02","title":"Kövér László rekordbírságot szabott ki a Momentumra, a képviselőiket is kitiltotta a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","id":"20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf.jpg","index":0,"item":"5b1cc587-1d51-469f-87ac-990fb5fc6e61","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","timestamp":"2025. március. 22. 07:17","title":"Megvan Hamilton első győzelme a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","shortLead":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","id":"20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488.jpg","index":0,"item":"1c3ccb43-613c-4f49-971c-57dc94f69f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","timestamp":"2025. március. 20. 22:01","title":"Négy és fél tonna kokaint szállító csónakot fogtak el Mexikó partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. március. 22. 15:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0b2abf99-8752-4563-805a-3865fac237df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két sérült van, az egyikük állapota életveszélyes.","shortLead":"Két sérült van, az egyikük állapota életveszélyes.","id":"20250321_sulyos-baleset-honvedsegi-kikepzes-mentohelikopter-ujdorogd-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b2abf99-8752-4563-805a-3865fac237df.jpg","index":0,"item":"ebac2fb0-77a7-4d23-a793-05b14c043e83","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_sulyos-baleset-honvedsegi-kikepzes-mentohelikopter-ujdorogd-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 16:06","title":"Súlyos baleset történt egy honvédségi kiképzésen, az egyik sérültet mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bd1e3-8b20-47ca-b33b-cca5398a7a79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsiday Viktor befektetési szakember fogalmazott meg éles kritikát a szemünk előtt zajló, az MNB-ből eltüntetett százmilliárdok kapcsán.","shortLead":"Zsiday Viktor befektetési szakember fogalmazott meg éles kritikát a szemünk előtt zajló, az MNB-ből eltüntetett...","id":"20250321_zsiday-mnb-alapitvany-asz-botrany-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/051bd1e3-8b20-47ca-b33b-cca5398a7a79.jpg","index":0,"item":"38a44bbf-3a1f-497f-b26e-811707de3292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_zsiday-mnb-alapitvany-asz-botrany-moldova","timestamp":"2025. március. 21. 09:25","title":"Eltűnt jegybanki százmilliárdok: Magyarország még nem Moldova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7eab5-05ab-4098-b509-96fed0c8c9bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét autó jelentősen összetört. ","shortLead":"Mindkét autó jelentősen összetört. ","id":"20250322_mentoauto-csapodott-egy-kocsiba-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50c7eab5-05ab-4098-b509-96fed0c8c9bb.jpg","index":0,"item":"0e853caa-4b1e-419f-98ab-5e7cf51acf66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_mentoauto-csapodott-egy-kocsiba-Ujpesten","timestamp":"2025. március. 22. 14:18","title":"Kamera rögzítette, amikor egy mentőautó csapódott egy kocsiba Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények miatt – így értékelte a DK a témát érintő rágalmazási perben hozott döntést.","shortLead":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei...","id":"20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"329ea158-6b96-448b-afdb-0bd4100dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","timestamp":"2025. március. 21. 15:47","title":"Elbukta a pert Áder János húga, akit a DK a bicskei gyermekbántalmazás miatt vont kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]