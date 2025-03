Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","shortLead":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","id":"20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4049a059-86a1-4e23-b8bb-8a81937dda85","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. március. 26. 15:09","title":"Szlovákia lezárja a kis határátkelőket Magyarország felé a száj- és körömfájásjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai előrejelzése szerint.","shortLead":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai...","id":"20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70.jpg","index":0,"item":"2208ad02-03e4-43de-80ad-3e8c30115d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Hatalmas aszály várható Magyarországon az előrejelzések szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő egyszerűen leseggfejezte.","shortLead":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő...","id":"20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"f6995703-6f4f-4646-bd3a-7199432ab1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","timestamp":"2025. március. 26. 12:40","title":"Trump embere akkora hülyeséget mondott Ukrajnáról, hogy azon talán még a Kremlben is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","shortLead":"Hat évvel az előző generáció után itt az új okosan buta mobil, ami küllemében leginkább egy Blackberryre hasonlít. ","id":"20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de70423-fc04-4545-804b-329246bdaf45.jpg","index":0,"item":"c33a322d-8eeb-40fc-a37d-d72f454377aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_light-phone-3-butatelefon-uj-generacio-megjelenes","timestamp":"2025. március. 27. 18:03","title":"Megjelent a butatelefon, ami okosabb, mint az elődjei – itt van minden tudnivaló a Light Phone 3-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve bevezetett funkciót.","shortLead":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve...","id":"20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817.jpg","index":0,"item":"9ae87b29-2f08-4896-be4e-0ee5928003cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","timestamp":"2025. március. 27. 14:03","title":"Kukáz egy funkciót az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza a Fidesszel együtt szavazott, és nem ment át az a módosító sem, hogy szivárványszínű díszvilágítást kapjon egy óbudai templom.","shortLead":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza...","id":"20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"bc1e8080-ce8e-4218-bbd4-ccb85a815fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:28","title":"Üzengetések és erős állítások a Pride-javaslat vitájában a közgyűlésben, végül leszavazták Baranyi előterjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es játékoknak otthont adó városban. ","shortLead":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es...","id":"20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573.jpg","index":0,"item":"2680b670-63e5-4c63-a455-0b2929a94484","keywords":null,"link":"/sport/20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","timestamp":"2025. március. 25. 22:01","title":"Megszegték a választási ígéretet, mégis új stadion épül a brisbane-i olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","shortLead":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","id":"20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269.jpg","index":0,"item":"fbaf283d-5840-4b3c-b9d2-9433d4dab896","keywords":null,"link":"/elet/20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","timestamp":"2025. március. 27. 18:48","title":"Azzal vádolnak kollégái egy rendőrfőnököt, hogy Viagrát tett az irodai kávéba, és a padlóra ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]