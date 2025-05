Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","shortLead":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","id":"20250512_usa-kina-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"fb44db53-3e98-4977-b530-12fa66d83eef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-vam","timestamp":"2025. május. 12. 10:13","title":"90 napos szünet, 115 százalékkal alacsonyabb vámok – egyre több részlet derül ki az amerikai-kínai megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","shortLead":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","id":"20250512_nav-szja-adobevallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"e279fd8e-0f49-4394-8d14-ed4b9b7cdf4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_nav-szja-adobevallas","timestamp":"2025. május. 12. 08:13","title":"160 ezer magyart figyelmeztet a NAV: gond van az adóbevallásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a631da4e-ac8e-4590-887c-05b368384431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kis méretű atomreaktorok segíthetik a jövőben a Google-t abban, hogy fedezni tudja az egyre növekvő adatközpontjai energiaigényét.","shortLead":"Kis méretű atomreaktorok segíthetik a jövőben a Google-t abban, hogy fedezni tudja az egyre növekvő adatközpontjai...","id":"20250512_google-atomenergia-elementl-power-megallapodas-adatkozpontok-energiaigeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a631da4e-ac8e-4590-887c-05b368384431.jpg","index":0,"item":"fffa74d1-c6cf-4110-98a1-76c1cd444c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_google-atomenergia-elementl-power-megallapodas-adatkozpontok-energiaigeny","timestamp":"2025. május. 12. 09:03","title":"Atomenergiát vásárol a Google, hogy legyen elég áram a mesterséges intelligenciájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha Moszkva nem fogadná el a nap végéig a nyugati hatalmak által felvetett, azonnali, feltétel nélküli, 30 napra szóló tűzszünet ajánlatát.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre...","id":"20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"4759e4ef-4b9f-4e4f-a40b-1879776a1f06","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 12. 18:26","title":"Peszkov a német felszólításra: Oroszországgal nem lehet az ultimátumok nyelvén beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","shortLead":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","id":"20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e.jpg","index":0,"item":"39d4b715-5773-42e2-afe9-d8e3107dccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","timestamp":"2025. május. 12. 12:33","title":"Lengyelország bezáratja a krakkói orosz konzulátust a bevásárlóközpont felgyújtásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d59386-c996-4622-a150-4c032d8a2611","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Töltés, hatótáv, ár – ezek a kulcstényezők a magyar vásárlóknál.","shortLead":"Töltés, hatótáv, ár – ezek a kulcstényezők a magyar vásárlóknál.","id":"20250512_Nincs-baja-a-magyaroknak-a-kinai-autokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d59386-c996-4622-a150-4c032d8a2611.jpg","index":0,"item":"137e21e3-7d59-46b1-913c-29567c501b57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Nincs-baja-a-magyaroknak-a-kinai-autokkal","timestamp":"2025. május. 12. 08:19","title":"Nincs bajuk a magyaroknak a kínai autókkal, nyitottabbak rájuk, mint bárki más Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók vizsgálata kimutatta, hogy bizonyos, a kórházi fertőzésekért felelős baktériumok lebonthatják az orvosi műanyagot, így pedig bekerülhetnek az emberi szervezetbe is.","shortLead":"Brit kutatók vizsgálata kimutatta, hogy bizonyos, a kórházi fertőzésekért felelős baktériumok lebonthatják az orvosi...","id":"20250512_szuperbakteriumok-orvosi-eszkozok-muanyag-fertozes-korokozo-korhazi-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"d4bc1564-bff6-4f4d-8e16-d43e50af58d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_szuperbakteriumok-orvosi-eszkozok-muanyag-fertozes-korokozo-korhazi-fertozes","timestamp":"2025. május. 12. 19:03","title":"Megfertőzhetik a szuperbaktériumok az orvosi eszközöket, és ez még csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]