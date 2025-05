Olyan patakban fürdött családtagjaival az ifjabb Robert F. Kennedy, az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, amelyben az amerikai nemzeti parkok felügyelete (NPS) fertőzésveszély miatt határozottan tiltja a fürdőzést.

Kennedy és a rokonai – köztük két unokája, Bobcat és Cassius – a washingtoni Rock Creekben pancsoltak vasárnap, az amerikai anyák napján. A miniszter több fotót is megosztott a családi időtöltésről, például egy olyat is, amelyen látható, hogy teljesen elmerült a vízben.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY