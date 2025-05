Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","shortLead":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","id":"20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"f04be3e2-c396-479c-9a6f-cb43f9180d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","timestamp":"2025. május. 13. 07:49","title":"Mekkora vagyonon kell osztozkodniuk a válófélben lévő Gyurcsányéknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","shortLead":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","id":"20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"06664a87-d955-468a-9073-2b67f93d1491","keywords":null,"link":"/sport/20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","timestamp":"2025. május. 13. 12:46","title":"Kis híján Milánóban kötött ki Szoboszlai – kiderült, miért hiúsult meg az átigazolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában halt meg. ","shortLead":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában...","id":"20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476.jpg","index":0,"item":"99cb48b4-55be-47b6-b205-92d8931e2fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","timestamp":"2025. május. 14. 10:06","title":"Tíz éve halt meg B.B. King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha te is, én is nagyban: Volodimir Zelenszkij biztosan ott lesz, Moszkva viszont nem közölte, hogy kik lesznek benne a delegációban. Az ukrán elnök Trumpot is hívta, aki akkor fontolja meg az utat, ha az orosz elnök is megy.","shortLead":"Ha te is, én is nagyban: Volodimir Zelenszkij biztosan ott lesz, Moszkva viszont nem közölte, hogy kik lesznek benne...","id":"20250514_Meg-mindig-nem-tudni-hogy-orosz-reszrol-ki-megy-a-holnapi-beketargyalasokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"b37534ac-9a0a-4477-84ca-24e1eaf54a87","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Meg-mindig-nem-tudni-hogy-orosz-reszrol-ki-megy-a-holnapi-beketargyalasokra","timestamp":"2025. május. 14. 18:15","title":"Még mindig nem tudni, hogy orosz részről ki megy a holnapi béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","shortLead":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","id":"20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6.jpg","index":0,"item":"688aa007-0314-4dba-85fb-ae44f5580a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","timestamp":"2025. május. 14. 06:41","title":"Látványosan finom tuningot kapott az új BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd forintnyi uniós pénz úszott el, és – akárcsak az Elios-ügyben – itt is az adófizetők állták a cechet.","shortLead":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd...","id":"20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"0795247c-f75b-4c52-931b-73373250147f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:45","title":"A kormány ugyanazt a trükköt dobta be Rogánék cégének EU-s pénzeinél, mint az Elios-ügyben, és a végén mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","shortLead":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","id":"20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"9afa6141-601f-4618-9e40-e9356f7d6400","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 14. 10:36","title":"Tömeges ellenőrzés volt Budapesten, több mint kétezer sofőrrel fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]