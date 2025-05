Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz vezetett. A színész elmondta, miért érezte úgy, hogy mégis így kell tennie.","shortLead":"Mindössze huszonöt éves volt, azonnal megbánta, és azóta is bánja a műtétet, amely ráadásul további komoly problémákhoz...","id":"20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c064f7-fe85-41d1-8f52-8b10ee4b1e04.jpg","index":0,"item":"4c58c734-76e8-4746-bc25-150b8f7736f4","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Jamie-Lee-Curtis-elarulta-miert-vetette-ala-magat-plasztikai-mutetnek","timestamp":"2025. május. 15. 14:50","title":"Jamie Lee Curtis elárulta, miért vetette alá magát plasztikai műtétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az átláthatósági törvényt elemzi a francia lap az EU szempontjából nézve.","shortLead":"Az átláthatósági törvényt elemzi a francia lap az EU szempontjából nézve.","id":"20250515_Le-Monde-lapszemle-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"46d0dc67-828f-4679-8373-b2c318d3eba8","keywords":null,"link":"/360/20250515_Le-Monde-lapszemle-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"Le Monde: Orbán ismét bemutatott Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","shortLead":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","id":"20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b.jpg","index":0,"item":"b6694135-9e78-417d-966e-8d3a8bfe8e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","timestamp":"2025. május. 14. 19:13","title":"Blikk: Hamis diplomák miatt szállhatott ki az ügyészség több laktanyához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását.","shortLead":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben...","id":"20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"91ebe0db-948c-4a6d-a29a-c21d997d36f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","timestamp":"2025. május. 14. 12:51","title":"Szijjártó: Innentől kezdve Ursula von der Leyen az utolsó, akitől bármilyen kritikát hajlandók vagyunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és a FreeBuds 6 fülhallgató.","shortLead":"Berlinben mutatta be a Huawei idei első viselhető újdonságait. Íme a Huawei Watch 5 okosóra, a Fit 4 okoskarkötő és...","id":"20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163216af-a6c2-44ba-a1c8-0da10365509f.jpg","index":0,"item":"3344c3db-4165-4609-ba4a-662fd71f4540","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_huawei-watch-5-okosora-fit-4-okoskarkoto-pro-freebuds-6-fulhallgato-bemutato-funkciok","timestamp":"2025. május. 15. 16:00","title":"Szuperszenzor van rajtuk: megjöttek a Huawei új okosórái, no meg a nem agybadugós új fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403.jpg","index":0,"item":"49b91a95-5cb0-4ad7-a44c-c77d7513adf1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","timestamp":"2025. május. 14. 18:25","title":"Marabu Féknyúz: Lex poloska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]