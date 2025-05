Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója, az Acer is úgy gondolta, van mit keresnie ezen a piacon.","shortLead":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik...","id":"20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38.jpg","index":0,"item":"ee501c74-58e5-4dd4-ae44-1e493c8abd9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Váratlan szereplő jelent meg az okosgyűrűk piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","shortLead":"A Samsung SDI egyebek mellett a gödi üzem bővítését finanszírozná a tervezett részvénykibocsátásból.","id":"20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b211ce1d-1de2-479d-91bf-0c451040458c.jpg","index":0,"item":"70851708-c468-4335-8009-c870579b3e82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-akkugyarak-szenvednek-megis-bovitenek-godi-gyarat-a-penzszerzesre-is-megvan-a-terv","timestamp":"2025. május. 20. 07:53","title":"Az akkugyárak szenvednek, mégis bővítenék a gödi gyárat, a pénzszerzésre is megvan a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","id":"20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"bc4e9ed7-caba-4054-a439-0fb085eddbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","timestamp":"2025. május. 19. 11:03","title":"Ez történik az agyában, amikor hirtelen rájön valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat, legyen elég erős ahhoz, hogy legyőzze az összes többi, szánalmas félelmünket. Erről ír Az én hetem című sorozatunkban Karafiáth Orsolya, akinek az alábbi, az aktuális hírfolyam alapján válogatott szókészletből kellett ihletet merítenie: diktátortempó, határátlépés, kormányármány, békeblabla, szuvenír.","shortLead":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat...","id":"20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43.jpg","index":0,"item":"0122fcbf-44a6-4c6f-88fc-78d44bc7b859","keywords":null,"link":"/360/20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. május. 18. 17:58","title":"Karafiáth Orsolya: Az ördög már ott a falon, odafestve, szép, ugye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120894e-70e9-45f8-9fcc-9e04c3e8c5fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje szándékosan nekihajtott a NAV-osok autójának. ","shortLead":"A Mercedes sofőrje szándékosan nekihajtott a NAV-osok autójának. ","id":"20250519_autos-uldozes-utan-kaptak-el-egy-cigicsempeszt-az-M3-ason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120894e-70e9-45f8-9fcc-9e04c3e8c5fa.jpg","index":0,"item":"f8a435d9-9418-4968-8e76-f05814f17670","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_autos-uldozes-utan-kaptak-el-egy-cigicsempeszt-az-M3-ason","timestamp":"2025. május. 19. 08:21","title":"Filmbe illő autós üldözés után kaptak el egy cigicsempészt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","shortLead":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","id":"20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b89a87e5-6eb2-4e23-a65c-42b4fdfdbc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. május. 18. 17:44","title":"Fogadta Volodimir Zelenszkijt XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]