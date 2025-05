Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d120894e-70e9-45f8-9fcc-9e04c3e8c5fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje szándékosan nekihajtott a NAV-osok autójának. ","shortLead":"A Mercedes sofőrje szándékosan nekihajtott a NAV-osok autójának. ","id":"20250519_autos-uldozes-utan-kaptak-el-egy-cigicsempeszt-az-M3-ason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120894e-70e9-45f8-9fcc-9e04c3e8c5fa.jpg","index":0,"item":"f8a435d9-9418-4968-8e76-f05814f17670","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_autos-uldozes-utan-kaptak-el-egy-cigicsempeszt-az-M3-ason","timestamp":"2025. május. 19. 08:21","title":"Filmbe illő autós üldözés után kaptak el egy cigicsempészt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató távozik a vállalattól. ","id":"20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93490bf5-220d-4501-8366-cb845e88d8c8.jpg","index":0,"item":"6c36e8bf-c384-4e90-90a5-719446b5c827","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Volkswagentol-erkezik-a-Citroen-uj-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. május. 19. 13:55","title":"Vezércsere a Citroennél, a Volkswagentől jön az új főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","shortLead":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","id":"20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7.jpg","index":0,"item":"a3da1d66-eed0-46b0-9aec-6805cc8ba2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:41","title":"Rekordrészvétellel indult a román elnökválasztás, Simion pártja választási csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","shortLead":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","id":"20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd.jpg","index":0,"item":"e55bcff3-0bba-42ab-893c-c10a173ff7aa","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","timestamp":"2025. május. 19. 08:47","title":"Farkasházy Tivadar a felesége otthonápolásáról: Ha nagyon ritkán rám mosolyog, az mindenért kárpótol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","shortLead":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","id":"20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696.jpg","index":0,"item":"70da162c-52fe-4341-8cad-dc79e193f103","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","timestamp":"2025. május. 18. 14:22","title":"Tagadja a Pontoon, hogy a szórakozóhely területéről zuhant volna a rakpartra egy férfi pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket is, ha bármilyen támogatást elfogadnak külföldről. A javaslat ellen civilek szerveztek tüntetést vasárnapra a Kossuth térre, ahonnan Martini Noémi és Földes András jelentkezik. ","shortLead":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket...","id":"20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa.jpg","index":0,"item":"805e04fd-4eb7-4a93-8178-3116044d97db","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:37","title":"Megtelt a Kossuth tér - videós közvetítés az üldözési törvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 18. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]