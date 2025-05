Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6320ad35-9f40-4bb8-b42d-7b7ca78ceeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lovakat a Cseh Légierő egyik szállítógépével viszik Kazahsztánba.","shortLead":"A lovakat a Cseh Légierő egyik szállítógépével viszik Kazahsztánba.","id":"20250521_A-Hortobagyrol-telepitenek-vissza-vadlovakat-Kazahsztanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320ad35-9f40-4bb8-b42d-7b7ca78ceeb5.jpg","index":0,"item":"a11d6e76-1ead-4d84-9f4e-eb7e8604173c","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Hortobagyrol-telepitenek-vissza-vadlovakat-Kazahsztanba","timestamp":"2025. május. 21. 13:35","title":"A Hortobágyról telepítenek vissza vadlovakat Kazahsztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bcda7a-338d-454c-994d-e78dada7cea3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2024-ben a Honor mutatta be a piac legvékonyabb hajlítható mobilját, ám azóta egy másik gyártó elhappolta ezt tőlük. Most erre (is) választ adhat a Honor.","shortLead":"2024-ben a Honor mutatta be a piac legvékonyabb hajlítható mobilját, ám azóta egy másik gyártó elhappolta ezt tőlük...","id":"20250520_honor-magic-v5-osszehajthato-okostelefon-vekonysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8bcda7a-338d-454c-994d-e78dada7cea3.jpg","index":0,"item":"fceac413-0677-4e1a-81e5-6c6848755716","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_honor-magic-v5-osszehajthato-okostelefon-vekonysag","timestamp":"2025. május. 20. 16:03","title":"Sosem látott vékony telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","shortLead":"Néhány nappal korábban betörők egy másik hasonló üzletbe próbáltak bejutni, akkor lövöldözés is történt. ","id":"20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43893494-0888-4ed9-bfaa-8d3ad49c5a5b.jpg","index":0,"item":"88a78717-19b6-426f-bced-08df4b002838","keywords":null,"link":"/elet/20250520_woody-harrelson-bill-maher-betores-fubolt","timestamp":"2025. május. 20. 17:15","title":"Kifosztották Woody Harrelson és Bill Maher hollywoodi fűboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalának résztvevői szerint az árrésstop alkalmatlan az infláció letörésére.","shortLead":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság...","id":"20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7.jpg","index":0,"item":"1eda38b1-f7a4-408f-af51-c314bf33de55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","timestamp":"2025. május. 19. 16:21","title":"„Az infláció oka maga a kormány” – az árrésstopról tartottak kerekasztalt a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d0f68-9aaa-448c-85e8-3cbc905b742d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jóval hidegebb az idei tavasz a tavalyinál, csakhogy az volt az eddigi legmelegebb. Az idei májust nem csak ezért érezzük hidegebbnek, de azért is, mert meggyengült a magaslégköri poláris örvény. Összességében mégis melegebb volt az átlagnál.","shortLead":"Jóval hidegebb az idei tavasz a tavalyinál, csakhogy az volt az eddigi legmelegebb. Az idei májust nem csak ezért...","id":"20250521_hideg-majus-idojaras-klimavaltozas-masfelfok-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e43d0f68-9aaa-448c-85e8-3cbc905b742d.jpg","index":0,"item":"88bc1bc7-3882-45d9-81ac-1b983e2766ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_hideg-majus-idojaras-klimavaltozas-masfelfok-meteorologia","timestamp":"2025. május. 21. 08:21","title":"Ön is fázott az elmúlt hetekben? Meteorológusok magyarázzák el, mi zajlik a légkörben májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék a formációt. Egy korábban ehhez kötött tízezer fős csoport nemrég tűnt el a Facebookról.","shortLead":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék...","id":"20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6.jpg","index":0,"item":"237ee48c-8a17-4371-b1f7-723308e864c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","timestamp":"2025. május. 21. 12:42","title":"Menczer: A Harcosok Klubját nem pénz, hanem hazaszeretet hajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","shortLead":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","id":"20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a.jpg","index":0,"item":"5b673540-7565-424f-bb75-24150f8e8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 08:12","title":"Bojkottálja a DK az alkotmánybírók megválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a910cf7d-9149-4f52-84e5-b8a5d13f8ffd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állítások alátámasztása már nem illett volna az elemzés műfajához Mráz Ágoston Sámuel szerint.","shortLead":"Az állítások alátámasztása már nem illett volna az elemzés műfajához Mráz Ágoston Sámuel szerint.","id":"20250520_nezopont-intezet-elemzes-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a910cf7d-9149-4f52-84e5-b8a5d13f8ffd.jpg","index":0,"item":"a52fd66a-6b76-4b77-a35c-a03119410970","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nezopont-intezet-elemzes-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 20. 11:02","title":"Három nap alatt hozta össze elemzését a Nézőpont Intézet, amelyben a független sajtót vádolják ukrán propagandával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]