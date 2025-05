Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták. Utazásaik során a kormánytól vagy a helyi hatalomtól függő emberektől és intézményektől nem sok jóra számíthatnak.","shortLead":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták...","id":"20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640.jpg","index":0,"item":"568fc1bf-0fd6-4d3d-adcf-3e91953bebd6","keywords":null,"link":"/360/20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","timestamp":"2025. május. 20. 17:30","title":"„Ezt nevezzük szeretetrobbanásnak!” – írta egy vajdasági pap, aki szállást és ételt adott a tüntető egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely a biztonságos harmadik országok meghatározásában hoz könnyítéseket. Ezek azok az országok, ahová a menedékkérőket ki lehet utasítani annak érdekében, hogy a menedékkérelmüket már ott bírálják el. A jogvédők tiltakoznak.","shortLead":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely...","id":"20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7.jpg","index":0,"item":"1f9078ac-d445-413f-b0a8-310374fea271","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","timestamp":"2025. május. 20. 17:56","title":"Brüsszel megkönnyítené a menedékkérők kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban érezhető hatásairól a Berlinben zajló GITEX Europe konferencián a Nobel-díjas Geoffrey Hinton. A technológia keresztapjaként számontartott 77 éves informatikatudós azt üzente: érdemes most szétnézni a világban, és megjegyezni, hogy néz ki, mert a változások java csak ezután következik. És közel sem biztos, hogy csak jó dolgok fognak történni.","shortLead":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban...","id":"20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95.jpg","index":0,"item":"a782b7af-515b-4fb6-a41b-cadd4b97c181","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:03","title":"Öt év múlva csak egy primitív vicc lesz, amit ma látunk magunk körül – csak lehet, hogy tíz év múlva már senki nem fog nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok emlékeztették az elnököt, hogy a tárgyalások első fordulója már a múlt héten lezajlott Isztambulban.","shortLead":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok...","id":"20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"07a4dadd-8f20-4d92-8521-7293c3c6a5be","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","timestamp":"2025. május. 20. 19:09","title":"Zavart csönd fogadta, amikor Trump bejelentette, hogy Putyin beleegyezett a tárgyalásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]