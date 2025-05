Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati optimista várakozások az MBH új makrogazdasági előrejelzése szerint. A bank elemzői úgy látják: a növekedés elsődleges lába a fogyasztás lehet, miközben a többi sarokszám is stabilizálódik, és ezt a külső tényezők jó eséllyel javíthatják.","shortLead":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati...","id":"20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c.jpg","index":0,"item":"f11432bf-1325-4fc4-ae5e-af53a3f3f286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 21. 06:06","title":"Rontott előrejelzésén az MBH, de úgy látja, egy kis lökés kell és beindul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627c20a6-7738-4e0c-ad88-8d70b2c79bdf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új Fiat Grande Panda 4× duplamotoros elektromos összkerék-hajtással debütált.","shortLead":"A teljesen új Fiat Grande Panda 4× duplamotoros elektromos összkerék-hajtással debütált.","id":"20250521_feltamadt-az-apro-olasz-legenda-vadonatuj-fiat-grande-panda-4x4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627c20a6-7738-4e0c-ad88-8d70b2c79bdf.jpg","index":0,"item":"0155c277-10b7-424c-8b97-38f637f245a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_feltamadt-az-apro-olasz-legenda-vadonatuj-fiat-grande-panda-4x4","timestamp":"2025. május. 21. 07:59","title":"Feltámadt az apró olasz legenda, itt a vadonatúj 4x4-es Fiat Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés azonban, hogy lakossági szinten kinek lesz szüksége erre, pláne ennyiért.","shortLead":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés...","id":"20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0.jpg","index":0,"item":"e03e64fc-38a0-4d5e-94dd-4bb9e0d5b7b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","timestamp":"2025. május. 21. 10:03","title":"Havi 90 000 forintba kerül a Google új előfizetési csomagja – de mégis mit ad a cég egy kisebb vagyonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","shortLead":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","id":"20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec.jpg","index":0,"item":"7dff9ed1-8258-4a1e-adaa-7209551be710","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Szürreális, álomszerű animációkkal gazdagított dokumentumfilmet láthatunk Freudról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","shortLead":"Egy Toyota Prius katalizátora a feketepiacon akár 1000 dollárt – kb. 350 ezer forintot – is érhet.","id":"20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb.jpg","index":0,"item":"87a3ee41-e97c-4c05-a35d-54f195b4665d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Applikacion-keresztul-arulta-a-lopott-katalizatorokat-egy-amerikai-csalad","timestamp":"2025. május. 21. 13:53","title":"Applikáción árulták a lopott katalizátorokat – 13 milliárd forintot kaszált egy amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben a hatékonyság ugyanolyan marad.","shortLead":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben...","id":"20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"d8e3cc08-b716-45ac-9599-9cb6c566db06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","timestamp":"2025. május. 20. 20:03","title":"Jól jött volna ez a Covid idején – áttörés jöhet a vakcináknál, felesleges lehet az emlékeztető oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]