[{"available":true,"c_guid":"a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt, aki a vidéki prókátor furfangjával kovácsolt koalíciót.","shortLead":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt...","id":"20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69.jpg","index":0,"item":"72b39891-1527-4c92-9982-c35f2c3cbc62","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","timestamp":"2025. május. 24. 13:00","title":"Vespával jár és szaxofonozik a kisvárosból érkezett osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lépett Trump fenyegetőzése: ugyan az amerikai elnök már régóta elégedetlen azzal, hogy az Apple Indiában tervezi gyártani a telefonjai egy részét, most már konkrét szankciót is belebegtetett.","shortLead":"Szintet lépett Trump fenyegetőzése: ugyan az amerikai elnök már régóta elégedetlen azzal, hogy az Apple Indiában...","id":"20250523_donald-trump-apple-iphone-gyartasa-egyesult-allamok-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"8a5f219c-bca6-4f96-a4ba-8900a2d0d11a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_donald-trump-apple-iphone-gyartasa-egyesult-allamok-vam","timestamp":"2025. május. 23. 14:45","title":"Trump megfenyegette az Apple-t, 25 százalékos vámot akaszthat a cég nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","shortLead":"A megállapodás hamarosan hatályba is léphet.","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"34f0d002-6515-439e-9125-81e8f8ed68ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-donald-trump-fogolycsere-megallapodas","timestamp":"2025. május. 23. 13:22","title":"Trump szerint nagyszabású fogolycseréről született megállapodás az oroszok és az ukránok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint az EU-t elsősorban azért hozták létre, hogy kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelem terén.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az EU-t elsősorban azért hozták létre, hogy kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelem...","id":"20250523_donald-trump-vamhaboru-egyesult-allamok-europai-unio-50-szazalekos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"31395fa4-ee68-4d0e-9960-8d2aba4a6499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_donald-trump-vamhaboru-egyesult-allamok-europai-unio-50-szazalekos-vam","timestamp":"2025. május. 23. 14:48","title":"Trump 50 százalékos vámmal sújtaná az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","shortLead":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","id":"20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb.jpg","index":0,"item":"d5e3dbe2-1f41-424f-94b5-63ea12756001","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 13:58","title":"Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]