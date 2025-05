Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","id":"20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"77909077-11f1-4b09-b291-2f4bbe59f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:53","title":"Egy hete még biztosította, most megtiltotta a rendőrség a mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","shortLead":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","id":"20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984.jpg","index":0,"item":"d8fb52a3-fe18-4f28-b703-a4ccfffd47b5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","timestamp":"2025. május. 25. 12:10","title":"Rózsa György eladja Herendi-gyűjteményét, hogy a házomlásban lebénult balerinát támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","shortLead":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","id":"20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b.jpg","index":0,"item":"5f0b60d7-b605-4742-b834-941088bfaea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","timestamp":"2025. május. 24. 21:14","title":"Titokban forgatott, rezsimellenes iráni film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy labrador volt az áldozat.","shortLead":"Egy labrador volt az áldozat.","id":"20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"cec36b94-0621-4686-a5c8-90ea071422e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","timestamp":"2025. május. 26. 10:02","title":"Négy év börtönre ítéltek egy nőtincsi férfit, aki megölte volt barátnője kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és beszélgetni a vidéki emberekkel”. ","shortLead":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és...","id":"20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"85ac8498-e498-41d1-ba14-0c639ed63e65","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","timestamp":"2025. május. 25. 16:37","title":"„Valakinek dolgozni is kell” – Nagy Ervin ezért nem gyalogolt Magyar Péterrel a Nagyváradig tartó túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]