Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. ","shortLead":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek...","id":"20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867.jpg","index":0,"item":"69b5c18c-c2b7-410d-a2f7-848e69d1ce78","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 25. 15:46","title":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","shortLead":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","id":"20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"30e73cf7-cc35-4170-b8db-1951e6003996","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","timestamp":"2025. május. 24. 16:36","title":"Nem a filmek minősége, hanem egy hatalmas áramszünet borzolta a kedélyeket Cannes-ban a díjátadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott hozzá, hogy terhesen is harcoljon.","shortLead":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott...","id":"20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7.jpg","index":0,"item":"f995845b-4b2f-42db-9cc4-ff3971aa8802","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","timestamp":"2025. május. 26. 10:46","title":"Nyolc és fél hónapos terhesen vette fel egy akciójelenetét a Mission: Impossible sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 25. 11:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","shortLead":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","id":"20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb.jpg","index":0,"item":"d5e3dbe2-1f41-424f-94b5-63ea12756001","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 13:58","title":"Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","shortLead":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","id":"20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae.jpg","index":0,"item":"6e448e57-48a8-4d52-8913-766123d3301b","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Meglepetés az őrületig fokozódó abszurd fináléban – Georges Feydeau Macskazenéje a Belvárosi Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","id":"20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52.jpg","index":0,"item":"309f68fc-59bf-42e2-886f-b0b305af7baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","timestamp":"2025. május. 26. 07:01","title":"Elgurultak a BMW gyógyszerei: V8-as kupékombival rukkoltak elő a bajorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]