Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b","c_author":"Rossmann Magyarország","category":"brandcontent","description":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most sem kellett csalódnunk: így láttuk a Beauty Expo-t.","shortLead":"Más életkor, más életritmus és más bőrtípus – belevetettük magunkat az idén immáron kétnapos színes forgatagba, és most...","id":"20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/143a5fed-96b1-4e95-a549-88381f74db3b.jpg","index":0,"item":"2cb80e0f-2374-47bf-96e5-1557abc8c854","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250527_Rossmann-beauty-expo-mvm-dome-workshop-arcapolas-rendezveny","timestamp":"2025. május. 27. 13:30","title":"Két nő, két nézőpont, két élmény: ilyen volt az év legnagyobb beauty-rendezvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot vettek ki a tulajdonosok a kormány kedvenc őrző-védő cégéből, a Valton-Sec Zrt.-ből.","shortLead":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot...","id":"20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc.jpg","index":0,"item":"68e200d1-283a-4e18-a8ce-dfd85f173cec","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 26. 14:57","title":"Biztonságban a profit: a Valton 2,5 milliárdos adózott eredménnyel zárta 2024-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f35783-367b-4065-89d5-98188ccde97c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Robbie Keane homlokát három öltéssel kellett összevarrni.","shortLead":"Robbie Keane homlokát három öltéssel kellett összevarrni.","id":"20250526_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim-robbie-keane-unneples","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62f35783-367b-4065-89d5-98188ccde97c.jpg","index":0,"item":"def9d493-d669-40d8-97bb-f7b2b82aabda","keywords":null,"link":"/sport/20250526_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim-robbie-keane-unneples","timestamp":"2025. május. 26. 18:45","title":"Olyan hevesen ünnepelte a bajnoki címet a Fradi edzője, hogy fejbe verte magát a serleggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de karbonnegatív is lehet.","shortLead":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de...","id":"20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6.jpg","index":0,"item":"a103cd2e-269d-4b14-8375-e3d0f7aebaf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"50 millió éves baktériumokat eresztettek az akkumulátorra, ez mindent újraírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna a bakira egy Áder János és Putyin közötti beszélgetésről szóló South Park-részlettel reagált. ","shortLead":"A csatorna a bakira egy Áder János és Putyin közötti beszélgetésről szóló South Park-részlettel reagált. ","id":"20250527_Veletlenul-oroszul-adta-le-a-South-Park-egyik-reszet-a-Comedy-Central","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573.jpg","index":0,"item":"2c101645-0d68-4f0c-a025-f725451c8089","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Veletlenul-oroszul-adta-le-a-South-Park-egyik-reszet-a-Comedy-Central","timestamp":"2025. május. 27. 12:53","title":"Véletlenül oroszul adta le a South Park egyik részét a Comedy Central","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják rávenni a felhasználókat a rosszindulatú felek, ami révén mindenféle adatot el lehet lopni az eszközről.","shortLead":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják...","id":"20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3959440d-75a6-4936-a2a6-0e7df37047d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","timestamp":"2025. május. 26. 10:03","title":"Veszélyes TikTok-videók terjednek – ha nem vigyáz, a pénzét is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]