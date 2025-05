Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","shortLead":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","id":"20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3.jpg","index":0,"item":"e99e99b2-cb1f-4ed8-96e1-59324fc9841b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"Megtalálták a világ legrégebbi ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem úgy mint adventkor.","shortLead":"Hétfőn három gyermekotthont látogatnak meg ajándékokkal, Magyar szerint most rögtön aláírták az engedélyeket, nem...","id":"20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"a907cb9c-2e63-45a1-9aa6-bef40f66244e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_magyar-peter-ajandek-foti-gyermekotthon-ajandek","timestamp":"2025. május. 26. 14:07","title":"Magyar Péternek végül csak sikerült ajándékot vinnie a fóti gyermekotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami már a felhőképződést is befolyásolja.","shortLead":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami...","id":"20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"b439a18e-c0cc-4b63-ad4d-69cf0623dac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","timestamp":"2025. május. 27. 19:03","title":"Pingvinürülék segíthet lassítani az Antarktisz jégolvadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63b8c9-1750-4624-85f6-92096603fdfa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","shortLead":"Sérültekről egyelőre nem érkezett hír.","id":"20250526_Machetevel-fenyegeto-fiatalt-tartoztattak-le-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b63b8c9-1750-4624-85f6-92096603fdfa.jpg","index":0,"item":"b7510968-c8c0-45bf-9a23-b240e3df83da","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Machetevel-fenyegeto-fiatalt-tartoztattak-le-Olaszorszagban","timestamp":"2025. május. 26. 13:04","title":"Machetével fenyegető fiatalt tartóztattak le Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán Antal környezetében már eddig is mindig jókor volt jó helyen.","shortLead":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán...","id":"20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4.jpg","index":0,"item":"d7dc78cd-b58b-4fcb-abaf-66492e6cfe74","keywords":null,"link":"/360/20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","timestamp":"2025. május. 27. 05:30","title":"Megvalósult Nagy Márton vágya, létrejött a turizmus bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint a kórházak fejlesztésére? – ezt is megkérdezné a Tisza egészségpolitikusa, EP-képviselője a tévévitán az államtitkártól. ","shortLead":"Hogyan lehetséges, hogy az EU-s forrásokból sokkal többet költöttek stadionok és sportcsarnokok felújítására, mint...","id":"20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"d9896204-c59c-40c8-80c7-521543921f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_A-Tisza-politikusa-Kulja-Andras-az-egeszsegugyi-allamtitkarral-Takacs-Peterrel-vitazik-eloben-es-leleplezo-anyagokat-szembesitest-iger","timestamp":"2025. május. 27. 07:57","title":"A Tisza politikusa, Kulja András az egészségügyi államtitkárral, Takács Péterrel vitázik élőben, és leleplező anyagokat ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott hozzá, hogy terhesen is harcoljon.","shortLead":"A szülés előtt álló Hayley Atwellnek felajánlották, hogy majd megcsinálja a jelenetet egy dublőr, de ő ragaszkodott...","id":"20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/137ae2f7-39eb-4b16-9e39-4c026343a7f7.jpg","index":0,"item":"f995845b-4b2f-42db-9cc4-ff3971aa8802","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Nyolc-es-felhonapos-terhesen-vette-fel-egy-akciojelenetet-a-Mission-Impossible-sztarja-Hayley-Atwell","timestamp":"2025. május. 26. 10:46","title":"Nyolc és fél hónapos terhesen vette fel egy akciójelenetét a Mission: Impossible sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]