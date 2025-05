Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","shortLead":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","id":"20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34.jpg","index":0,"item":"37aa62f9-b4ff-4468-990b-4cd1e4c4472a","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","timestamp":"2025. május. 26. 12:37","title":"Letette a hivatali esküt Nicusor Dan, Románia új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő egy hónapot hagyott az amerikai elnök arra, hogy megegyezzenek a felek.","shortLead":"Bő egy hónapot hagyott az amerikai elnök arra, hogy megegyezzenek a felek.","id":"20250526_Trump-elhalasztja-az-50-szazalekos-europai-vamok-bevezeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4fd5d38-3e77-44ab-8ccb-37922a270137.jpg","index":0,"item":"05c0a427-0fec-46d4-9116-c16be3e49799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Trump-elhalasztja-az-50-szazalekos-europai-vamok-bevezeteset","timestamp":"2025. május. 26. 05:10","title":"Trump elhalasztja az 50 százalékos európai vámok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt kizsákmányolásának leleplezését célozza. Ám a meglévő jogszabályok általában a felhasználókra összpontosítanak, miközben keveset tesznek a pornográf tartalmakban megjelenő nők védelme érdekében.","shortLead":"Az elmúlt években a felnőttfilmiparban egyre több olyan bírósági eljárás indult, amely a szereplők eltitkolt...","id":"20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db1e1ff-df76-4623-b57a-f8620215caa1.jpg","index":0,"item":"39ea5984-8c78-4b06-8024-de9d803c2f2d","keywords":null,"link":"/360/20250527_eu-pornoipar-nemi-eroszak-perek-jogi-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 27. 16:26","title":"Intézményesült a szexuális erőszak a pornóiparban, de a jog nem védi az áldozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulója alkalmából rendezett eseményen.","shortLead":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulója alkalmából...","id":"20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa.jpg","index":0,"item":"102d2f6a-2c93-4514-9242-c301ab763b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","timestamp":"2025. május. 26. 13:27","title":"Antiszemitizmus elleni biztosnak nevezte ki Orbán Viktor Bóka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","shortLead":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","id":"20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c.jpg","index":0,"item":"90c9a2a2-629f-4882-a028-b20623c9e133","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","timestamp":"2025. május. 27. 08:35","title":"Közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal trükközhet a kormány, a ZalaZone lehet a minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]