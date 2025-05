„A Fidesz aljas, hazug módon a Tiszát próbálja összemosni külföldi szolgálatokkal, erre kiderül, hogy az ukrán kémkedéssel gyanúsított Holló István Orbánék legbelsőbb köreihez tartozik, közös üzletet vittek éveken keresztül” – írja a Facebookon Magyar Péter, aki már szerda este is arról beszélt a Klubrádióban, hogy több fideszes volt benne az állítólagos kém Hollóval közös cégben, ezért „visszadobnám ezt a lasztit most Kocsis Máténak és az udvari bolondnak, hogy akkor kezdjék el vizsgálatokat, ha már egyébként az Alkotmányvédelmi Hivatalnak ezek szerint eddig nem tűnt fel”.

Kérdés, hogy ez a nem is olyan régen még aktív céges kapcsolat miért nem tűnt fel a magyar titkosszolgáknak, ha maga a férfi nem volt ismeretlen előttük. Legalábbis a Fidesz által az utóbbi időben a Tisza Párttal és Magyarral összemosni próbált kémügyben – amelyben szerdán kémkedés gyanújával el is rendelte a bíróság Holló letartóztatását – Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető kedden a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülése után azt mondta, hogy „a magyar elhárítás hosszú ideje tudott egy Holló István nevű ukrán állampolgárról is, aki az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarországon az ország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott”.

A kémgyanú egyelőre gyanú, az viszont nagyon is valós tény, hogy az ungvári lakcímű Holló István együtt bizniszelt NER-es gazdasági nagyágyúkkal, közös cégük pedig nagyban játszott, ráadásul közpénzből, majd furcsa körülmények között mostanra fel is szívódott. Az érintett cégről és üzleti tevékenységéről a HVG többször írt. Legutóbb idén februárban arról, hogy ugyan a vállalkozás körül egy éve nyomoz a rendőrség, és vizsgálódnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói is, de ez idő alatt vagy nem jutottak semmire, vagy nagyon jól titkolják – például azt, hogy van-e egyáltalán már gyanúsítottjuk. Az biztos, hogy az egykori Rayrai, későbbi Streiflow Kft. már megszűnt.

Az is biztos, hogy fénykorában, a Covid-világjárvány idején, a cég a közbeszerzési szabályok mellőzésével milliárdos állami megbízásokhoz jutott, majd a profit kivétele után felszívódott. Az ügy lényege, hogy a Fidesz korábbi politikusaihoz köthető cég a fertőzés kimutatására szolgáló antigéngyorstesztet vásárolt az Állami Egészségügyi Ellátó Központon (ÁEEK) keresztül. Az ÁEEK előbb 2020. november 17-én szerződött a Rayrai Szolgáltató Kft.-vel 93 millió 870 ezer forint értékben 30 ezer darab RapiGEN Biocredit Covid–19 antigéngyorstesztre, majd 5 nappal később újabb szerződést kötöttek: 2020. november 23-án már 1 milliárd 627,5 millió forint értékben 500 ezer darab Biocredit Covid–19 Ag gyorstesztre.

A Rayrai Kft.-ről korábban a HVG megírta, hogy egy sikertelen thaimasszázs-cégből lett pár hónap alatt közel kétmilliárdos árbevételű gyógyászati nagykereskedő. Ráadásul úgy, hogy az egészségügyi piacon ismeretlen, de fideszes hátterű vállalkozás volt. Kivételes helyzetbe nemcsak azzal hozták a vállalkozást az illetékesek, hogy közbeszerzés nélkül jutottak a megbízáshoz, hanem azzal is, hogy előlegként a vételár felét előre elutalta az ÁEEK. Így az előleg fedezte a szállítandó mennyiség beszerzési árát, vagyis a cégek saját tőke és kockázatvállalás nélkül tudtak 100 százalékos haszonkulccsal üzletet kötni az állammal.

A cégben kevéssel az ÁEEK-szerződés előtt bukkant fel ügyvezetőként Kupper András volt fideszes parlamenti képviselő. A közben Steriflow-ra átnevezett cég sem 2020 előtt, sem az ÁEEK-s szerződések után nem végzett érdemi üzleti tevékenységet. A szerződéssel érintett 2020-as évben 801 milliós nyereséget elérő cég a következő három évben minimális árbevétel mellett veszteséges volt, így 2024-ben elindult a végelszámolása, azóta törölték is. Később a cég résztulajdonosa lett a most kémkedéssel gyanúsított Holló István: éppen egy napon, 2021. április 27-én szállt be a cégbe az akkor már rég ügyvezető Kupper Andrással együtt.

A cégiratokból az is egyértelműen látszik, hogy a nagy összegű, pénzes állami megrendelés kifutására, 2021 tavaszára érkezett a cégbe egy másik prominens résztulajdonos is: Kupper András azonos nevű, a parkolási bizniszben is érdekelt nagybátyjának üzlettársa, a biztonsági piacon tevékenykedő Tasnádi László volt belügyi államtitkár cége. A közben Steriflow Kft.-re átnevezett cég 2020-as mérlegéből kiderült, hogy 879 millió forintért szerezte be az ÁEEK-nak eladott gyorsteszteket, az ezekből származó bevétele viszont éppen ennek a duplája volt. A profit után így a tulajdonosoknak kifizetett osztalék 795 millió forint volt.

A szerződés szerint 8 napon belül az eladó megkapta előlegként a vételár felét, így a Kupper–Tasnádi-cégnek a saját pénzét sem kellett használnia a 49%-os profitot biztosító üzlethez. Az ilyen profitot ellenzékben, a 2009-es H1N1-járvány idején Kupper a parlamentben még megvetette: „A kormány már egy világjárványnál is a betegeken akar keresni?”. Akárhogy is, a közben Rayraiból Steriflow-ra átnevezett cég sem 2020 előtt, sem az ÁEEK-s szerződések óta nem végzett érdemi üzleti tevékenységet, és most már nem is fog. Mivel a cég 2021-ben és 2022-ben is minimális árbevétel mellett már veszteséges volt, tavaly január 1-jén megindították a felszámolását, azóta pedig meg is szűnt.