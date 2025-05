„Hölgyeim és uraim, vadállat tartózkodik a repülőgépen” – hallhatták az utasok vasárnap este a minneapolisi reptéren egy kifutópályán tartózkodó gépen. Egyikük a CBS-nek számolt be arról, hogy a beszállásnál minden normálisnak tűnt, ám egy ponton egy másik utas jelezte a légiutas-kísérőknek, hogy egy galambot vett észre a fedélzeten. A madár az ülések alatt sétálgatott. A személyzet rögtön akcióba lépett, és biztonságosan eltávolította a fedélzetről az eltévedt galambot, így nem sokkal este 10 óra után úgy tűnt, hogy a jármű elindulhat Madisonba.

Ám ekkor egy újabb galambot találtak, amely kétségbeesetten repkedett, próbált kijutni a szabadba. Néhány utas megpróbált segíteni az állat becserkészésében, valaki a kabátjával igyekezett befogni. Végül ismét a Delta Airlines személyzete oldotta meg a problémát, így ezután, galambmentesen, már el tudott indulni a gép.

A Delta Airlines flight from Minneapolis to Madison was delayed twice after two rogue pigeons boarded the cabin.



A dramatic clip shows a passenger trying to trap a fluttering pigeon with his jacket, while others screamed in disbelief. pic.twitter.com/5kMAu0IC4v