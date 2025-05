Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben, hogy megmentsék a Telegdy-bányarészt.","shortLead":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben...","id":"20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360.jpg","index":0,"item":"96207e0b-9439-4bea-8532-cc0a958c27d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:21","title":"Sótömbök zuhannak le a parajdi bányában, a föld is megmozdult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","shortLead":"Az 55 éves énekesnő hamarosan Budapesten is tiszteletét teszi.","id":"20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"5818ad5e-7e6e-4c96-b19f-034b7b705dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Jennifer-Lopez-egy-ferfi-es-egy-noi-hattertancosaval-is-csokot-valtott-a-szinpadon-video","timestamp":"2025. május. 28. 12:56","title":"Jennifer Lopez egy férfi és egy női háttértáncosával is csókot váltott a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e","c_author":"Szentirmai Áron","category":"kkv","description":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint az ügyet tárgyaló bíró, ezért feljelentést tettek személyes adattal való visszaélés miatt.","shortLead":"Varga Zoltán ügyvédje lapunknak arról beszélt, minden jel arra mutat, hogy az Index előbb látta a vádiratot, mint...","id":"20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d434e64d-b7b8-4406-9d55-c6609b74329e.jpg","index":0,"item":"ebd9cb0e-6383-49bd-a1fb-b41c97c753c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Varga-Zoltan-Central-Mediacsoport-vademeles-ugyeszseg-szemelyes-adattal-valo-visszaeles-24-vadirat-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:46","title":"Feljelentést tett Varga Zoltán, a 24.hu tulajdonosa – „Előbb jutott el a nyilvánossághoz a vádirat, mint a bíróhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jövőre harminc használt mozdony érkezik Németországból és Franciaországból, de Kínával is tárgyalnak – árulta el Lázár János, aki senkit nem akart áltatni azzal, hogy minden rendben lesz nyáron.","shortLead":"Jövőre harminc használt mozdony érkezik Németországból és Franciaországból, de Kínával is tárgyalnak – árulta el Lázár...","id":"20250527_lazar-janos-mav-kozlekedesinfo-visszaterites-kinai-mozdony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"73cfe479-4757-45f3-af71-bd1cd295f146","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_lazar-janos-mav-kozlekedesinfo-visszaterites-kinai-mozdony","timestamp":"2025. május. 27. 09:54","title":"Vasárnaptól visszajár a jegyár fele, ha késik a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","shortLead":"Itt legalább tényleg örömautózott. ","id":"20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ab7a9b-5a94-477a-9b8d-4737f05e643f.jpg","index":0,"item":"39832c21-85d6-4bae-87b6-174e7898e559","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Alonso-Monacoban-egy-Aston-Martin-Valhallaban-video","timestamp":"2025. május. 27. 06:59","title":"Alonso száguldozott még egyet Monacóban, egy Aston Martin Valhallában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt bevétel teljesülése is erősen kétséges, az idei pocsék gazdasági adatok nyomán a tavalyi bérmegállapodásban 2026-ra rögzített 13 százalékos minimálbér-emelés jelen állás szerint reálisan csak 10-11 százalék lehet.","shortLead":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt...","id":"20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"efc49715-d282-4f63-99df-5a343994e86b","keywords":null,"link":"/360/20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"A jövő évi minimálbér-emelés jelen állás szerint elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","shortLead":"Június 21-től újítják fel a vágányokat Rákosrendezőn, emiatt borul a megszokott közlekedés.","id":"20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/260a1515-de17-45b3-850e-319a5989417b.jpg","index":0,"item":"2fec28a0-9e00-482a-ac9f-640e579ebd1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_nyugati-palyaudvar-esztergom-a-szob-veresegyhaz-vonat-mav","timestamp":"2025. május. 28. 15:45","title":"Egy hónapig nem érintik a Nyugatit az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.","shortLead":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű...","id":"20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"4c9622cd-dc94-4280-a2ee-ddee3831c898","keywords":null,"link":"/360/20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","timestamp":"2025. május. 27. 06:30","title":"Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]