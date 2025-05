Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább mentális, mint fizikai jellegűek.","shortLead":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább...","id":"20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df.jpg","index":0,"item":"56b62440-27a0-4683-b4b0-718fecbf9fbe","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","timestamp":"2025. május. 29. 06:01","title":"A változókor előszele – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni már 40 év alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","shortLead":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","id":"20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"01f93b76-ebd6-4c55-bb2a-b8303ddd0d57","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","timestamp":"2025. május. 27. 16:07","title":"Meghalt a 19 éves magyar játékvezető, miután hónapokig küzdöttek az életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja Stefan Löwenstein a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A The Times szerzője azt kérdezi, miért tartott ilyen sokáig Trumpnak felismerni, hogy orosz kollégája idiótának nézi. Az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer tervét el kell felejteni – ajánlja a Washington Post elemzője. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja...","id":"20250528_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"84da136c-231d-4f3f-9d31-6cbf7162723c","keywords":null,"link":"/360/20250528_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"FAZ-elemzés: Orbán úgy néz ki, mint aki azt gondolja, semmi áron nem engedheti meg magának, hogy lemondjon hivataláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","shortLead":"A fejlesztés mögött az a Vertán György áll, akinek a lakásában élt Vogel Evelin, és aki munkát adott Varga Juditnak.","id":"20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"53945bae-5e12-4be6-8a43-f3a3b2708b51","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_vertan-gyorgy-voir-vedonok","timestamp":"2025. május. 28. 08:07","title":"444: Használhatatlan programot kényszerítettek rá a védőnőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre és meg akarja nyerni a külföldön élő magyarok szívét. Ez utóbbi elengedhetetlen a választási győzelemhez, írja Keno Verseck.","shortLead":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre...","id":"20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d.jpg","index":0,"item":"5f90137f-adb5-40f0-9514-b6fe632eb62d","keywords":null,"link":"/360/20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 27. 15:45","title":"Magyar Péter a határon túli magyarok után a hatalom felé menetel – Deutsche Welle-kommentár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti CPAC, amelyre a világ különböző pontjairól érkeznek szélsőséges populista politikusok és influenszerek. A HVG szakértők segítségével körbejárta, hogy valójában mekkora súlya van ennek a rendezvénynek a nemzetközi jobboldalon, és miért fontos a kormánynak, hogy évről évre otthont adjon neki.","shortLead":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti...","id":"20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f.jpg","index":0,"item":"36ad6995-aad8-4601-863c-1b3d469480ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:27","title":"Orbán gyenge jobbos kínálattal és a Harcosok Klubja második részével táplálja a patriotizmus tüzét az idei CPAC-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]