„Akit beránt a politika, az onnantól annak a játszóterén fog játszani… Ha az ember egyszer elénekel egy dalt, akkor azt örökre a nevéhez kötik, akkor is, ha azt a dalt ő maga már nagyon nem szereti. Ugyanez a helyzet a politikával is: ha egyszer nyomsz egy gombot hangosan, az erről készült riport vagy fotó örökre ott marad, akkor is, ha az ember már nem ért egyet azokkal a dolgokkal” – magyarázza Bereczki Zoltán a Blikknek adott interjúban.

Mint mondja, ő igyekszik a teljesítményével létezni és példát mutatni, nem szeret nyilvánosan politikai kérdésekben megnyilatkozni. Úgy véli, aki figyeli őt és a színpadi létét, pontosan tudja, miről mit gondol.

Az utóbbi napokban több zenész is megnyilatkozott az összetartozásról, a gyűlölködés ellen. Ehhez nem akar Bereczki csatlakozni, mert „abban a helyzetben, amikor én is üvöltenék, nagyon nehéz megfelelően megfogalmazni a gondolataimat. Ez egy mocskos és igazságtalan színtér, ahol egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”. Egyébként szerinte Molnár Ferenc Caramel is finomítaná, amit mondott.



Hozzáteszi, van, akinek jól áll a politikai kiállás, „mint Lengyel Tamás és Molnár Áron, akik a habitusuk miatt jól is teszik a dolgukat, vagy a Carson Coma, akik legutóbb elérhetetlen internetes oldalakat tettek a koncertjükön a kivetítőre”.

Azt viszont egyfajta kiállásnak gondolja a maga részéről, hogy hamarosan a Kolibri Színház volt főrendezőjével, Vidovszky Györggyel és a teátrumból távozó művészekkel készít mesedarabot. (Mint írtuk, ott az újonnan kinevezett főigazgató, Zalán János miatt több mint negyvenen felmondtak.)