[{"available":true,"c_guid":"efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","shortLead":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","id":"20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75.jpg","index":0,"item":"c06d9fc8-3846-4dc6-b54a-ca2f15c75a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","timestamp":"2025. június. 04. 09:23","title":"Babakocsis üldözésbe torkollott egy rablás a Népligetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","shortLead":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","id":"20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"17563d5e-6579-4ebf-b646-069f10448a8d","keywords":null,"link":"/sport/20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. június. 04. 09:21","title":"Az utolsó simításokat végzik Kerkez Milos liverpooli szerződésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát nézett át, hogy megtalálja a cement legjobb alternatíváját. Összesen 19 ilyen jött szóba.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát...","id":"20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383.jpg","index":0,"item":"65cb9271-844b-4edd-bc07-bf1df37d106c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","timestamp":"2025. június. 04. 15:03","title":"Lenullázhatja a cementet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi törvénycsomagról, az anyakönyvezhető utónevekről, valamint az állampolgárság felfüggesztéséről szóló javaslatról is. ","shortLead":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi...","id":"20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d.jpg","index":0,"item":"00625d37-72e9-4c08-8801-bb613c0e190f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","timestamp":"2025. június. 04. 14:50","title":"Jövő héten szavazhatnak az Alkotmánybíróság új elnökéről és Polt Péter utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","shortLead":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","id":"20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"c58b6f1c-326a-4d4a-8644-132ca22cd266","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","timestamp":"2025. június. 04. 08:22","title":"Villanyautó-boom készül Németországban – 75 százalékos jóváírást kapnának a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","shortLead":"A csatorna ellen emellett új eljárás is indult.","id":"20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eead8e9-bde9-4b49-9118-cfc0cd4c5f50.jpg","index":0,"item":"6fbc0930-3e0b-40e3-ba5b-c2729d9b3375","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Tobb-millio-forintra-buntettek-meg-a-TV2-t-mert-megalazo-helyzetben-mutattak-be-egy-bantalmazott-gyermeket","timestamp":"2025. június. 05. 12:08","title":"Több millió forintra büntették meg a TV2-t, mert megalázó helyzetben mutattak be egy bántalmazott gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság már felszólította a Sheint, hogy feleljen meg az uniós jogszabályoknak.","id":"20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"ddbcdd8b-1588-46b5-adc3-6c4c89a2cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Sotet-trukkjei-miatt-fogyasztovedelmi-szervezetek-bepanaszoltak-a-Sheint","timestamp":"2025. június. 05. 13:21","title":"Sötét trükköket alkalmaz a Shein a vásárlókkal szemben – mondják fogyasztóvédelmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]