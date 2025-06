Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé váljon a videós azonosítás a Digitális Állampolgárság Program (dáp) applikációjában.","shortLead":"Jócskán megugrott az árbevétele tavaly a FaceKom Kft.-nek, amely novemberben nyerte el a közbeszerzést, hogy lehetővé...","id":"20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e9f14c-7cc5-49e9-b880-3f1e6cc59475.jpg","index":0,"item":"023d0853-c85a-4c80-bc5f-fec02d8893cc","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-facekom-arcfelismeres-tiborcz-istvan-digitalis-allampolgarsag","timestamp":"2025. június. 05. 09:00","title":"Jól jövedelmez az arcfelismerés Tiborcz üzleti körének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","shortLead":"Globális dolgozói létszámának 6 százalékától válik meg a cég.","id":"20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977f1c25-3ee3-4e7e-9bd2-9b6142b57599.jpg","index":0,"item":"5d92c03f-4c2a-4b94-aa7f-4762fea1c2fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Trump-vamjai-a-Procter--Gamble-t-is-megutottek-leepitest-jelentett-be-a-vallalat","timestamp":"2025. június. 05. 19:16","title":"Trump vámjai a Procter & Gamble-t is megütötték, leépítést jelentett be a vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek támogatást.","shortLead":"Az intézmény nem gyűjt adományokat közterületen, senki ne adjon pénzt idegeneknek, akik a kórház nevében kérnek...","id":"20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef.jpg","index":0,"item":"6fb24cfa-8236-46c0-ba7b-23e446b328c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Csalok-kernek-penzt-az-utcan-a-Heim-Pal-gyermekkorhaz-neveben","timestamp":"2025. június. 05. 10:19","title":"Csalók kérnek pénzt az utcán a Heim Pál gyermekkórház nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat magánemberektől és vállalkozóktól kapták, ám ez a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrizhetetlen.","shortLead":"Közzétette a 2024-es pénzügyi beszámolóját a Békemeneteket szervező CÖF alapítványa. Állításuk szerint a támogatásaikat...","id":"20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b88a82-a734-4dfb-bc6a-171ee922f427.jpg","index":0,"item":"96c5a4ee-8403-4d4f-9d1b-2d4a305f0289","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_atlatszo-cof-beszamolo-atlathatatlan-tamogatas-rekordosszeg","timestamp":"2025. június. 05. 12:53","title":"Átlátszó: Teljesen átláthatatlanul kapott rekordösszegű, 1,25 milliárd forint támogatást tavaly a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef1ee7b-c967-4d34-99c6-2137779b56ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Közel 20 millió forinthoz juthat, akinek van egy jó ötlete, megfelelő (energia) közössége, megújuló energiát szeretne használni, és életképesnek bizonyul a terve. A támogatás mellett végigkísérik a megvalósítási folyamaton is. A lehetőség hét elején nyílt ki, és szeptember végéig lehet jelentkezni, például akár társasházi energiaközösségeknek is.","shortLead":"Közel 20 millió forinthoz juthat, akinek van egy jó ötlete, megfelelő (energia) közössége, megújuló energiát szeretne...","id":"20250605_energiakozossegek-europai-unios-palyazat-tamogatas-penz-eecf-megujulo-energia-transzformator-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eef1ee7b-c967-4d34-99c6-2137779b56ad.jpg","index":0,"item":"67c78a8f-cd9e-43bf-b94e-25ba60ebff73","keywords":null,"link":"/zhvg/20250605_energiakozossegek-europai-unios-palyazat-tamogatas-penz-eecf-megujulo-energia-transzformator-kozpont","timestamp":"2025. június. 05. 14:38","title":"Milliókat tol az EU az energiaközösségek alá, lehet, hogy az ön környékén is van ilyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben folyó túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését. Az EUrologus megtudta, ez a javaslat korántsem jelenti azt, hogy a magyar kormány felállhatna az uniós szégyenpadról, az eljárás nem szűnik meg, fél év múlva várható az újabb ellenőrzés.","shortLead":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben...","id":"20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"b4920e3f-a50c-4b75-b30f-40a2804e2364","keywords":null,"link":"/eurologus/20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 15:22","title":"Technikailag felfüggesztik a hiány miatti uniós eljárást, de gyakorlatilag marad a szégyenpadon az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]