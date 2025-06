Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","shortLead":"Már több mint két magyarországnyi területen égett le az északi vadon.","id":"20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ae8661-52b7-4887-82ff-686623ec596c.jpg","index":0,"item":"3cc8064b-7e35-4d8f-8c58-aa97b3291c63","keywords":null,"link":"/zhvg/20250606_kanadai-erdotuzek-fust-europa-felett-klimavaltozas","timestamp":"2025. június. 06. 13:05","title":"Európát is elérte a kanadai erdőtüzek füstje, ezért lehetnek extravörösek a naplementék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek felszólították az EU-t, hogy lépjen fel a magyar Pride érdekében. Trump egy puhány erősember. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Washington Post szerzője szerint indokolt szigorítani a kínaiak beutazását. Neves német közéleti személyiségek...","id":"20250606_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"22114620-037e-4af1-ae8c-958716f705a4","keywords":null,"link":"/360/20250606_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 06. 10:40","title":"Diákújságírók leplezték le, hogyan kémkednek kínai hallgatók a Stanfordon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","shortLead":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","id":"20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a10c8003-9eba-4db2-9ac5-e7286b693b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","timestamp":"2025. június. 06. 20:29","title":"Lázár János szerint, ha már törvény is van rá, akkor mindenképpen be kell tiltani a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet nyitni – és össze lehet csukni. A jelek szerint a cégnél már gőzerővel dolgoznak az utódon.","shortLead":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet...","id":"20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282.jpg","index":0,"item":"fcda9b32-c377-4fa4-b4ed-dee7201dcfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","timestamp":"2025. június. 06. 16:33","title":"Megújulhat a Huawei forradalmi mobilja, ilyen lehet a hamarosan érkező, duplán hajlítható Mate XT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok smink fog fogyni. ","shortLead":"Sok smink fog fogyni. ","id":"20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e.jpg","index":0,"item":"f0821763-faa9-45ad-8319-a3a0e16934a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Nick Jonas főszerepet kapott a KISS-ről szóló játékfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két hónapja történt a szomorú eset, de a zenész most beszélt először róla.","shortLead":"Két hónapja történt a szomorú eset, de a zenész most beszélt először róla.","id":"20250606_Elhunyt-Deak-Bill-Gyula-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39.jpg","index":0,"item":"51233dbe-0d34-4849-8833-82070a12e8ac","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Elhunyt-Deak-Bill-Gyula-felesege","timestamp":"2025. június. 06. 19:37","title":"Elhunyt Deák Bill Gyula felesége, 45 évig voltak házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt, Szentendre vezetője pedig arról beszélt, hogy a városban sokakban megütközést váltott ki a kormányszóvivő kijelentése.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt...","id":"20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67.jpg","index":0,"item":"74c6b915-c698-4bd4-87df-de51bb5289ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","timestamp":"2025. június. 05. 19:41","title":"Cser-Palkovics a picsogást és sírást emlegető Vitályosnak üzent: Várom kormányszóvivő asszony bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19727309-47bc-44fb-bdf4-8f08d16c4c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugta vagy számla sem kell, elég, ha a terméket viszik vissza valamelyik áruházba, és a teljes vételárat megkapják a vásárlók. ","shortLead":"Nyugta vagy számla sem kell, elég, ha a terméket viszik vissza valamelyik áruházba, és a teljes vételárat megkapják...","id":"20250606_ikea-termekvisszahivas-spatula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19727309-47bc-44fb-bdf4-8f08d16c4c38.jpg","index":0,"item":"82709043-0334-4d8c-8c75-931382f79711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_ikea-termekvisszahivas-spatula","timestamp":"2025. június. 06. 11:08","title":"Konyhai spatulát hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]