Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már szövegbevitel alapján képes terveket készíteni.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az építés és a játék határait feszegető LEGO-világban is megjelent: a LegoGPT már...","id":"20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59e5490-3e13-46d7-98a6-2764e035005e.jpg","index":0,"item":"91a3664e-d34d-43bb-b534-708e477059a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_legogpt-szoveges-utasitas-lego-epitesi-terv","timestamp":"2025. június. 09. 16:03","title":"Mondja el a LegoGPT-nek, hogy mit szeretne, és már el is készülnek a legós építési tervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. 27 könyvajánlónkból ez az utolsó kilenc.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec23ad94-11cc-4412-aa5f-e69a4160fd2c.jpg","index":0,"item":"99d28ac4-9efc-4c42-a301-eab1d4946dec","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-3-resz","timestamp":"2025. június. 09. 18:30","title":"„Az írás tíz százalékban ihlet, a maradék kilencven izzadság” – könyvheti HVG-mustra, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított ügyintézést ígértek külföldiek számára, majd az előleg felvétele után nem történt semmi.","shortLead":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított...","id":"20250610_orban-aron-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"0706040f-f7a2-4b51-819a-4fb156f6cc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_orban-aron-vizum","timestamp":"2025. június. 10. 10:25","title":"Újabb részletek derültek ki Orbán Áron körének vízumbizniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","shortLead":"Két éve államosították a védőnői rendszert, a váltást a legtöbben negatívan értékelik.","id":"20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d09bf1c-2cef-45f1-b080-d2e83e7ad8c0.jpg","index":0,"item":"47371af5-6a5b-4894-a234-c3f6ff995fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Elembol-es-WC-papirbol-sincs-eleg-a-vedonoknel","timestamp":"2025. június. 09. 20:31","title":"Elemből és WC-papírból sincs elég a védőnőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]