[{"available":true,"c_guid":"c2472189-c8f5-41e9-893c-838e24086e85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kápolnásnyéktől a jegyvizsgáló senkit nem engedett a nyitott ajtó közelébe.","shortLead":"Kápolnásnyéktől a jegyvizsgáló senkit nem engedett a nyitott ajtó közelébe.","id":"20250612_mav-vonat-nyitott-ajto-vizipok-sebesvonat-budapest-szekesfehervar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2472189-c8f5-41e9-893c-838e24086e85.jpg","index":0,"item":"dfd4b12d-19a1-4e1f-9aba-d33969a466ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_mav-vonat-nyitott-ajto-vizipok-sebesvonat-budapest-szekesfehervar","timestamp":"2025. június. 12. 18:46","title":"Nyitott ajtóval ment 120-szal Budapestről Székesfehérvárra a Vízipók sebesvonat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról beszélt a Fehér Házban, hogy „meglehetősen közel” van egy izraeli támadás, amely megakaszthatja az USA és Irán közti nukleáris tárgyalásokat.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról...","id":"20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d2add9ab-390e-41b0-9b8d-1d8845c4a96a","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 05:34","title":"Az USA elhatárolódott Izrael Irán elleni támadásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09379e5b-0c37-4f4a-ba2a-935a10868fda","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A külső változások alig észrevehetők.","shortLead":"A külső változások alig észrevehetők.","id":"20250613_Tesla-friss-Model-S-X","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09379e5b-0c37-4f4a-ba2a-935a10868fda.jpg","index":0,"item":"e4e76c3f-076c-4a38-b95c-ff36e9f7fdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_Tesla-friss-Model-S-X","timestamp":"2025. június. 13. 14:35","title":"Két modelljét is frissítette a Tesla, és emelt az árukon 5000 dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Telex meg nem erősített információi szerint az intézményvezető nem értesítette a rendőrséget arról, hogy a gyermekotthon dolgozói nagy mennyiségű kábítószerre bukkantak.","shortLead":"A Telex meg nem erősített információi szerint az intézményvezető nem értesítette a rendőrséget arról...","id":"20250613_kabitoszer-gyermekotthon-budapest-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"70c564d5-a3ee-4433-aade-30db1b475131","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_kabitoszer-gyermekotthon-budapest-felfuggesztes","timestamp":"2025. június. 13. 12:37","title":"Felfüggesztették egy budapesti gyermekotthon vezetőjét, drogot találhattak az intézményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat.","shortLead":"António Guterres szerint Izrael lépése „katonai eszkalációt” jelent, ami veszélyezteti az iráni atomprogramról folyó...","id":"20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60540ac3-7393-4a8e-b8d8-43852ac6691d.jpg","index":0,"item":"b67712b9-af62-4b22-928f-01fc7e1618d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_ensz-antonio-gutteres-izrael-iran-tamadas-nemzetkozi-reakcio","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Az ENSZ főtitkára elítélte Izrael Irán elleni támadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","shortLead":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","id":"20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2.jpg","index":0,"item":"98347ccc-7b24-4f8f-9b37-ed13bf9fba3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","timestamp":"2025. június. 13. 09:03","title":"Tűzveszély miatt visszahívnak 1,1 millió hordozható töltőt – már sérülést is okozott a típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","shortLead":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","id":"20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4245f715-23ed-40b8-badf-67f8e956128a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","timestamp":"2025. június. 13. 06:11","title":"Kilőttek az olajárak Izrael Irán elleni támadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]