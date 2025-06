Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokakat érintő, veszélyes májbetegség ellen vethetik be a szemaglutid-alapú gyógyszereket, egy friss vizsgálat szerint ugyanis ebben is rendkívül ígéretesek.","shortLead":"Sokakat érintő, veszélyes májbetegség ellen vethetik be a szemaglutid-alapú gyógyszereket, egy friss vizsgálat szerint...","id":"20250612_novo-nordisk-szemaglutid-mash-majbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"a39330f6-7e4a-4794-81dc-f8be258143c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_novo-nordisk-szemaglutid-mash-majbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. június. 12. 20:03","title":"Kiderült, hogy a fogyasztó szuperinjekcióknak lehet egy váratlan másik hatása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja a szundi időtartamának beállítását. ","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – most érezte elérkezettnek az időt az Apple arra, hogy végre a felhasználók kezébe adja...","id":"20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"5b2b0836-2cff-4d63-a511-41504f889b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_apple-iphone-ebreszto-szundi-idotartam-modositas-ios-26","timestamp":"2025. június. 13. 19:03","title":"Csak 18 év kellett hozzá, de végre ön is módosíthat egy fontos iPhone-beállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","shortLead":"Jordániában is drónokat és rakétákat lőttek le, az ország hadserege szerint veszélyeztették a lakosság biztonságát.","id":"20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"1a1a3a75-8185-4358-9f80-ea22b48e0b61","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-drontamadas-jordania-legicsapas-bombazas","timestamp":"2025. június. 13. 09:31","title":"Az IDF már Izraelen kívül lelövi az iráni drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21872232-2efe-4653-bc6c-2c9ba2d3fd14","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt kilépett a holland kormánykoalícióból a bevándorlás- és Izrael-politikával kapcsolatos viták miatt. Előrehozott választás vár októberben Hollandiára.","shortLead":"A Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt kilépett a holland kormánykoalícióból a bevándorlás- és...","id":"20250614_hvg-hollandiai-kormanyvalsag-wilders-bloffje-hullamzo-nepszeruseg-szakitassal-indult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21872232-2efe-4653-bc6c-2c9ba2d3fd14.jpg","index":0,"item":"f3b7af39-5343-41ba-89b8-c14aa15be322","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-hollandiai-kormanyvalsag-wilders-bloffje-hullamzo-nepszeruseg-szakitassal-indult","timestamp":"2025. június. 14. 11:00","title":"Orbán Viktor szövetségese szétrobbantotta a holland koalíciót, de nem tudni, nyer-e vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Lezárták Izrael és Irán légterét, nem működik a Tel-Aviv-i repülőtér sem.","shortLead":"Lezárták Izrael és Irán légterét, nem működik a Tel-Aviv-i repülőtér sem.","id":"20250613_Irani-letesitmenyeket-bombazott-Izrael-megoltek-a-Forradalmi-Garda-vezetojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"e82aa4e6-14e1-4ae3-b3af-65c77d4abe3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_Irani-letesitmenyeket-bombazott-Izrael-megoltek-a-Forradalmi-Garda-vezetojet-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:00","title":"Iráni létesítményeket bombázott Izrael, megölték a Forradalmi Gárda vezetőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik a lapok olvasottságát, ami miatt a kiadóknak gyorsan újra kell gondolniuk az üzleti modelljüket.","shortLead":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik...","id":"20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"529f4b58-9476-4f16-9060-4812c98cf553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 14. 10:03","title":"Súlyos csapás az újságírásnak az, ami a Google keresőben történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188d3bb3-d1e9-44f4-9d86-de0e052415f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nevüket a közönség döntheti el. Az állatorvosok meggyőződtek róla, hogy egy nőstényről és egy hímről van szó.","shortLead":"A nevüket a közönség döntheti el. Az állatorvosok meggyőződtek róla, hogy egy nőstényről és egy hímről van szó.","id":"20250612_Mar-lathatok-a-tavasszal-szuletett-kistigrisek-a-budapesti-allatkertben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188d3bb3-d1e9-44f4-9d86-de0e052415f0.jpg","index":0,"item":"6660b2d2-a128-4975-aea5-087e26e44837","keywords":null,"link":"/elet/20250612_Mar-lathatok-a-tavasszal-szuletett-kistigrisek-a-budapesti-allatkertben","timestamp":"2025. június. 12. 15:03","title":"Már látogathatók a tavasszal született kistigrisek a budapesti állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]